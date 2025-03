Bau der Regionalstadtbahn: Bahnsteige in Bisingen werden auf 220 Meter verlängert

Bahnsteige in Bisingen werden auf 220 Meter verlängert

1 Im Zuge der Regionalstadtbahn soll auch der Bahnhof Bisingen ausgebaut werden. Foto: Kauffmann

Die Regionalstadtbahn ist eines der größten Infrastrukturprojekte für den Zollernalbkreis. Bisingen liegt geografisch in der Mitte des Landkreises – welche baulichen Maßnahmen sind zu erwarten?









Link kopiert



Hin und wieder blitzt die Regionalstadtbahn auch in Bisingen auf. Zum Beispiel, wenn es um die Erneuerung des Fußgängerstegs beim Bahnhof geht. In das gut 50 Jahre alte Bauwerk muss die Gemeinde Geld investieren, aber es sollte nicht zu viel sein, denn die Brücke soll mit dem Ausbau der Strecke Tübingen/Albstadt in Zukunft ohnehin überflüssig werden. Wir fassen das Thema Regionalstadtbahn mit Fragen und Antworten zusammen: