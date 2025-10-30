„Bau dein Ding“: So wirbt die Baubranche in Donaueschingen um Nachwuchs

Der Infotag Bau in Donaueschingen erzählt von einer Erfolgsgeschichte. Die Baubetriebe suchen jetzt auch mehr Frauen.
„Bau dein Ding“ hieß es im Ausbildungszentrum Bau Donaueschingen an der Humboldtstraße. Angesetzt waren zwei Infotage rund um die Ausbildung auf dem Bau. Die Nachfrage war enorm. Am ersten Tag informierten sich 330 Schüler in Vorträgen oder legten in kleinen Workshops selbst Hand an. Für eine weitere eintägige Infoveranstaltung im November haben sich noch über 160 Realschüler angemeldet. Macht in der Summe um die 500 Besucher.