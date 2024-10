„Battle“ in Albstadt: Wer wird Albstadts „Rap-König“ sein?

„Battle“ in Albstadt

1 Freuen sich auf das „Battle“ (von links): Carinna Neumann, Ulrich Daum, Dominique Brandt und Jessica Cremonia. Foto: Kuster

Spannende Wortgefechte, coole Rhythmen und kreative Zeilen – all das soll es beim „The Battle 2024“ geben, dem ersten großen Rap-Wettbewerb in Albstadt. Zu gewinnen gibt es eine Studioaufnahme und einen Live-Auftritt, die Anmeldung läuft.









„The Battle is in the house“ – genauer gesagt: im Herzen der Ebinger Innenstadt. Dort wird zum ersten Mal der Rap-Wettbewerb „The Battle 2024“ veranstaltet. Möglich gemacht hat das eine Kooperation der Kulturfabrik Zollernalb mit dem Kinder- und Jugendbüro Albstadt sowie eine Förderung des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Städte und Zentren“ (ZIZ); die Schirmherrschaft obliegt Albstadts City-Manager Ulrich Daum.