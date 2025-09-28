Batteriespeicher in Dormettingen: Kosten sind höher als angenommen

Dormettingen nimmt beim geplanten Batteriespeicherpark eine Vorreiterrolle ein, was Bürgermeister Horst Lehmann sehr freut: „Und wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.“

Die Nachricht, dass in Dormettingen ein Batteriespeicherpark gebaut werden soll, ist nicht neu. Der Gemeinderat hat sich mit dem Vorhaben schon mehrmals beschäftigt. Mit der in Villingen-Schwenningen ansässigen Firma Noveria Energie, die die Anlage betreiben soll, wurde zwischenzeitlich eine sogenannte Nutzungsvereinbarung unterzeichnet, informierte Bürgermeister Horst Lehmann in der jüngsten Sitzung.

Entstehen soll der Park im künftigen, vier Hektar großen Gewerbegebiet „Schwaderäcker“, das am südlichen Ortsrand liegt. Das Gelände zwischen Friedhof und Schiefererlebnis wird aktuell noch landwirtschaftlich genutzt, muss also noch erschlossen werden. Dafür, und daraus machte Lehmann am Donnerstagabend keinen Hehl, komme Dormettingen nicht umhin, einen Kredit aufzunehmen. Die Arbeiten kosten mehr als angenommen, können zu Lehmanns Bedauern nicht über liquide Mittel abgedeckt werden.

Freude überwiegt dennoch

Trotz dieser bitteren Pille überwiegt die Freude. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende“, betonte der Bürgermeister. Und darüber hinaus nehme Dormettingen eine Vorreiterrolle ein. Denn das Schieferdorf darf sich in absehbarer Zeit damit rühmen, den ersten Batteriespeicherpark landkreisweit sein Eigen nennen zu dürfen.

Batteriespeicher spielen eine immer wichtigere Rolle in der Energiewende. Mit dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien entstehen vermehrt Situationen, in denen an sonnigen oder windreichen Tagen mehr Strom produziert wird, als man benötigt oder das Stromnetz aufnehmen kann. Anstatt diesen Überschuss ungenutzt zu lassen, können Batteriespeicher ihn speichern und bei steigendem Bedarf wieder ins Netz einspeisen.

Was ist in Dormettingen konkret vorgesehen? Dennis Klink, bei Noveria Energie für den Bereich „Netz und Politik“ zuständig, gab einen Einblick. Geplant sind demnach zwischen 28 und 56 Container mit Lithium-Ionen-Akkus und 14 Wechselrichtern. Sie sollen eine Speicherleistung von 60 Megawatt haben. Ein Betriebsgebäude, ein Container für Ersatzteile und Parkplätze für die Mitarbeiter vervollständigen die Anlage.

Erkundungstour vor einer Woche

Weil sich das Gelände nahe eines 110-Kilowatt-Strommasten befinde, sei es für das Vorhaben geradezu prädestiniert, meinte Klink. Und er befand: „Der Flächenzuschnitt ist vorteilhaft, es gibt ausreichend Platz für ein effizientes und flexibles Design.“ Die Firma – die Muttergesellschaft „Bluestar Energiy Capital befindet sich in den USA – hatte Dormettingen deshalb schon lange auf dem Schirm.

Um sich Batteriespeicher aus nächster Nähe anschauen zu können, waren die Gemeinderäte erst vor einer Woche auf Erkundungstour in Nordrhein-Westfalen. Die Exkursion nach Mühlheim an der Ruhr hinterließ wohl bleibende Eindrücke, denn Suat Meral sah im Dormettinger Pendant „gute Chance für das Gelände“, Ulrich Steimle hielt die Eingriffe in die Natur für vertretbar und der Bürgermeister wies auf die „lukrativen Einnahmeströme“ hin.

Viel Schreibtischarbeit liegt noch an

Was aber nicht sein darf, und da ist sich die Runde einig, sind Lärmbeeinträchtigungen für die Anwohner. Deshalb wird auch ein Gutachten erstellt – es ist Teil des noch auszuarbeitenden Bebauungsplans, für das sich Tristan Laubenstein vom Büro Fritz und Grossmann aus Balingen verantwortlich zeichnet. In diesem Verfahren dürfen neben der Öffentlichkeit auch die Behörden, und das gleich zweimal, Stellung beziehen. Und es geht um das Drumherum, als Sichtschutz ist im Vorentwurf ein begrünter Erdwall vorgesehen.

Es gibt also noch viel Schreibtischarbeit zu erledigen, trotzdem soll spätestens im Dezember der Batteriespeicherpark wieder – vielleicht das bestimmende – Thema im Gemeinderat sein.