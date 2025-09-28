Batteriespeicher in Dormettingen: Kosten sind höher als angenommen

Dormettingen nimmt beim geplanten Batteriespeicherpark eine Vorreiterrolle ein, was Bürgermeister Horst Lehmann sehr freut: „Und wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.“
Die Nachricht, dass in Dormettingen ein Batteriespeicherpark gebaut werden soll, ist nicht neu. Der Gemeinderat hat sich mit dem Vorhaben schon mehrmals beschäftigt. Mit der in Villingen-Schwenningen ansässigen Firma Noveria Energie, die die Anlage betreiben soll, wurde zwischenzeitlich eine sogenannte Nutzungsvereinbarung unterzeichnet, informierte Bürgermeister Horst Lehmann in der jüngsten Sitzung.