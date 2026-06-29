Batteriespeicher in Dormettingen: Gemeinderat hat entschieden – Baubeginn noch dieses Jahr?

Das Großprojekt beim Schiefererlebnis biegt auf die Zielgerade ein. Der Dormettinger Gemeinderat hat dem Bauantrag für den geplanten Batteriespeicherpark zugestimmt.

Um die letzten Details der Endplanung des Batteriespeichers zu erläutern, saßen in der jüngsten Sitzung des Dormettinger Gemeinderats Dennis Klink von der Betreiberfirma Noveria Energy sowie Karl Hermle vom Planungsbüro Hermle aus Gosheim mit am Ratstisch. Und so war zu erfahren, dass, wenn alles nach Plan läuft, der Bau Ende 2026 oder Anfang 2027 starten könnte. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Baugenehmigung im Juli oder August erhalten“, erklärte Klink.

Sobald das behördliche Ja vorliegt, geht es Schlag auf Schlag: Bereits im August folgt die Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer. Im September und Oktober wird die Technologie gekauft. Parallel dazu gilt es, so schnell wie möglich die Dienstbarkeit – also das rechtliche Nutzungsrecht für die Leitungen – zu sichern.

Enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Die anschließende Bauzeit beträgt ungefähr ein Jahr. Dennis Klink: „Unser Ziel ist die Inbetriebnahme im ersten Quartal 2028.“ Dass das Projekt bisher so zügig vorangetrieben werden konnte, liege vor allem an den Beteiligten vor Ort. „Wir haben extrem gut und eng mit der Gemeinde zusammengearbeitet“, lobte Klink.

Tatsächlich hat das Millionenprojekt schon wichtige Meilensteine erreicht. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde Dormettingen wurde bereits im September 2025 abgeschlossen, der nötige Bebauungsplan für das Gewerbegebiet liegt vor. Auch der Netzanschluss ist gesichert: Die Verträge mit dem Netzbetreiber sind unterzeichnet. Der Strom fließt später über ein unterirdisches Erdkabel, das über eine Hilfsmastkonstruktion an das bestehende Netz anbindet.

Puffer für das Stromnetz

Auf einer Fläche von rund 1,3 Hektar entsteht ein hochmodernes Batteriespeichersystem, das wie ein riesiger Puffer für das Stromnetz funktioniert. Die Anlage hat eine Leistung von 60 Megawatt (MW), mit der Option, sie später um weitere 20 MW zu erweitern. Es handelt sich um ein sogenanntes „4-Stunden-System“, das viel Energie über längere Zeit speichern kann. Optisch besteht der Park aus insgesamt 54 kleineren (20 Fuß) und neun größeren Containern (40 Fuß) inklusive Wechselrichtern sowie einer eigenen Umspannstation, die an das 110-Kilovolt-Netz der NetzeBW andockt. Neue Arbeitsplätze entstehen in Dormettingen dadurch aber nicht: Die Anlage läuft vollautomatisch. Nur ab und zu wird Personal für Wartungsarbeiten vorbeischauen.

Damit der Park optisch nicht stört, wird er gut in das Landschaftsbild integriert. Geplant sind eine Begrünung, eine Aufwallung an der Grundstücksgrenze sowie eine Lärmschutzwand. „Für mich war stets wichtig: Für die Anwohner darf es keine Beeinträchtigungen geben“, betonte Bürgermeister Horst Lehmann.

Lehmann blickt erleichtert auf die Zielgerade: „Wir haben sehr viel Zeit und Mühe investiert, um genau zu prüfen, ob das für Dormettingen das Richtige ist.“ Die intensiven Planungen hatten schon vor seiner Amtszeit begonnen. Was den Bauzeitenplan angeht, ist auch der Bürgermeister zuversichtlich. Es würde ihn wundern, wenn es noch Verzögerungen bei der Baugenehmigung gäbe, da die Behörden stets bestens informiert waren.

Der einmütige Beschluss stimmte ihn sichtlich zufrieden: „Das wird gut werden“, betonte er, das Votum des Gemeinderates wertete er als ein „starkes Zeichen“.

Was ist ein Batteriespeicher?

Ein Batteriespeicher speichert überschüssigen Strom und gibt ihn bei Bedarf wieder ab. So kann Energie aus Wind- und Solaranlagen auch dann genutzt werden, wenn gerade wenig Strom erzeugt wird. Das entlastet das Stromnetz, gleicht Verbrauchsspitzen aus und macht die Stromversorgung flexibler.

Es gibt Batteriespeicher für Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen. Während Heimspeicher den Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen, stabilisieren große Batteriespeicher das Stromnetz. Im Gegensatz zu früher häufig eingesetzten Dieselgeneratoren arbeiten Batteriespeicher ohne fossile Brennstoffe.