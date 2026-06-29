Batteriespeicher in Dormettingen: Gemeinderat hat entschieden – Baubeginn noch dieses Jahr?

Das Großprojekt beim Schiefererlebnis biegt auf die Zielgerade ein. Der Dormettinger Gemeinderat hat dem Bauantrag für den geplanten Batteriespeicherpark zugestimmt.
Um die letzten Details der Endplanung des Batteriespeichers zu erläutern, saßen in der jüngsten Sitzung des Dormettinger Gemeinderats Dennis Klink von der Betreiberfirma Noveria Energy sowie Karl Hermle vom Planungsbüro Hermle aus Gosheim mit am Ratstisch. Und so war zu erfahren, dass, wenn alles nach Plan läuft, der Bau Ende 2026 oder Anfang 2027 starten könnte. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Baugenehmigung im Juli oder August erhalten“, erklärte Klink.