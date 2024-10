Batteriehersteller: Northvolt: Wir brauchen die Fabrik in Heide

1 Northvolt gibt ein Bekenntnis zum Standort Heide ab. (Illustration) Foto: Britta Pedersen/dpa

Der Batteriehersteller baut in Schweden Personal ab. Der Bau der Fabrik bei Heide sei aber Grundpfeiler der Expansion, sagt Deutschlandchef Haux. Offen bleibt eine mögliche Änderung am Zeitplan.









Kiel - Der kriselnde Batteriehersteller Northvolt hat im Wirtschaftsausschuss des Landtags ein klares Bekenntnis zum Bau der Batteriefabrik in Schleswig-Holstein abgegeben. "Wir brauchen diese Fabrik in Heide", sagte Northvolts Deutschlandchef Christofer Haux. "Heide ist und bleibt ein Grundpfeiler in unserer Expansion." Haux war per Video aus Schweden zugeschaltet.