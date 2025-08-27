„Batnight“ in Rottenburg: Mit Fledermaus-Detektoren unterwegs

Bei der „Batnight“ sind Kinder und Erwachsene den lautlosen Jägern der Nacht auf der Spur. Viele Exemplare gibt es im Wendelsheimer Steinbruch und am Märchensee.

Die Wege im Wendelsheimer Wald sind schmal. Die Dämmerung ist bereits hereingebrochen, unter den Schuhen knacken kleine Äste, Blätter rascheln. Wuchtig erstreckt sich der alte Schilfsandsteinbruch, nur wenige Meter entfernt liegt der Märchensee. Selbst möglichst leise, sind am Samstagabend 30 Leute unterwegs, um Fledermäuse zu beobachten – den lautlosen Jägern der Nacht auf der Spur.

„Dieser Ort hat unheimlich viel Natur zu bieten“, sagt Markus Bihler. Er führt regelmäßig mit Ralf Willers Gruppen an diesen Ort, organisiert vom Nabu Mötzingen-Gäufelden. Unterwegs ruft laut und deutlich ein Waldkauz, eine inzwischen laut Bihler immer seltenere Eulenart. Das Männchen stößt ein langgezogenes, dumpf-hohl klingendes „Huuuh…“ aus, auf das ein kehliges „Hu-hu-hu-huuu“ folgt. Das „Kautz-Huhuen“ trägt zur geheimnisvollen Stimmung im Wald bei. Und erhöht die Spannung der Wanderer: Wird man Fledermäuse sehen? „Ich bin großer Batman-Fan“, sagt ein teilnehmender Junge. Also nichts wie hin zur „Batnight“. Früher seien sie zur Fledermausnacht nach Wildberg an die Nagold gefahren, doch dort werden die Bestände geringer, so Bihler: „In Wendelsheim ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, etwas zu hören und zu sehen“.

Fledermäuse kreisen

Das sei vor allem für die teilnehmenden Kinder wichtig, damit sie nicht enttäuscht werden. Mit Fledermaus-Detektoren werden die Laute der Tiere für Menschen hörbar gemacht. Aufmerksamkeit ist gefragt. Wo könnten sie sein? Vorsichtig mit Taschenlampen angestrahlt, lassen sich am Steinbruch einige sehen. Und gleich zwei kreisen unbeirrt über dem Märchensee.

Am Parkplatz vor der Grundschule führt Bihler zuerst in die Welt der fliegenden Säugetiere ein. Im Hauptberuf ist er Heizungsmonteur, hat sich alles selbst angelesen. Er ist Tierschützer aus Leidenschaft, das wird gleich klar. Um die erste Energie zu nehmen, warfen Kinder und Erwachsene eine Plastikfledermaus mit einem bunten Tuch in die Luft. Anschließend zeigte Bihler verschiedene Arten in Glasvitrinen. Die Exemplare seien eines natürlichen Todes gestorben, betonte der Experte. „Weltweit gibt es 1000 Arten, in Baden-Württemberg nur noch 20“, so Bihler.

Aufwärmspiele gibt es auf dem Parkplatz an der Wendelsheimer Grundschule. Foto: Andreas Straub

Feinde der Fledermaus

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. „Die Fledermaus hat viele Fressfeinde“, erklärt Bihler. Neben dem Mangel an Insekten trage der Offenlandverlust zum Rückgang der Bestände bei. Indem er Fledermauskästen aufstellt und regelmäßig reinigt, versucht der Nabu, dem entgegen zu wirken. „Die Äcker werden immer größer und es gibt kaum noch Hecken dazwischen“, sagt Bihler. Er erläutert die Unterschiede beispielsweise zwischen Langohren, die im Jahr ein Jungtier bekommen, und Zwergfledermäusen, die typischerweise Zwillinge bekommen. „Die Zwergfledermaus isst täglich etwa ein Drittel ihres Körpergewichts an Insekten“, so Bihler. Das Große Mausohr hingegen benötige 50 bis 100 Käfer am Tag. „Fledermäuse lieben auch Dachböden und Spalten an Gebäuden“, sagt Bihler. Im Wald leben sie in Baumhöhlen.

Im Wendelsheimer Wald ist auch ein Siebenschläfer zu sehen, ein kleines Nagetier aus der Familie der Bilche, das durch sein weiches graues Fell und den buschigen Schwanz auffällt.

Vom Märchensee geht es ein kleines Stück nach oben zur Aussichtsplatte, die eine Sicht bis zur Burg Hohenzollern ermöglicht. Dort ist das Abendkonzert der Grillen zu hören.