„Batnight“ in Rottenburg: Mit Fledermaus-Detektoren unterwegs

Bei der „Batnight“ sind Kinder und Erwachsene den lautlosen Jägern der Nacht auf der Spur. Viele Exemplare gibt es im Wendelsheimer Steinbruch und am Märchensee.
Die Wege im Wendelsheimer Wald sind schmal. Die Dämmerung ist bereits hereingebrochen, unter den Schuhen knacken kleine Äste, Blätter rascheln. Wuchtig erstreckt sich der alte Schilfsandsteinbruch, nur wenige Meter entfernt liegt der Märchensee. Selbst möglichst leise, sind am Samstagabend 30 Leute unterwegs, um Fledermäuse zu beobachten – den lautlosen Jägern der Nacht auf der Spur.