„Batnight“ in Hechingen: Fledermäuse – 1000 Mücken stehen pro Nacht auf dem Speiseplan

Die „Batnight“ von Samstag auf Sonntag, 30. auf 31. August, rückt das Leben der Fledermäuse in den Fokus. Die Hechinger NABU-Gruppe erklärt, wie die Tiere für den Menschen arbeiten.
Ihre Flugshow zeigen sie erst nach der Dämmerung, im Winter quartieren sich die fliegenden Säugetiere schlafend in Unterschlüpfen ein. Die Rede ist von Fledermäusen – jenen Tiere, die für Menschen oft nur schwer zugänglich sind. Der NABU Baden-Württemberg schreibt in einer Pressemitteilung gar, dass Fledermaus-Quartiere an und in Gebäuden nach wie vor „nicht positiv wahrgenommen werden“.