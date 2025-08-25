„Batnight“ in Hechingen: Fledermäuse – 1000 Mücken stehen pro Nacht auf dem Speiseplan

Die „Batnight“ von Samstag auf Sonntag, 30. auf 31. August, rückt das Leben der Fledermäuse in den Fokus. Die Hechinger NABU-Gruppe erklärt, wie die Tiere für den Menschen arbeiten.

Ihre Flugshow zeigen sie erst nach der Dämmerung, im Winter quartieren sich die fliegenden Säugetiere schlafend in Unterschlüpfen ein. Die Rede ist von Fledermäusen – jenen Tiere, die für Menschen oft nur schwer zugänglich sind. Der NABU Baden-Württemberg schreibt in einer Pressemitteilung gar, dass Fledermaus-Quartiere an und in Gebäuden nach wie vor „nicht positiv wahrgenommen werden“.

Dabei leisten die Tiere durchaus wertvolle Arbeit für die Menschen. Die internationale „Batnight“, die in diesem Jahr von Samstag auf Sonntag, 30. auf 31. April, stattfindet, soll daher den Fokus auf die sprichwörtlich unter dem Radar fliegenden Tiere richten. Bundesweit kommen rund 25 Arten der Tiere vor – davon sind alle gefährdet, drei gar vom Aussterben bedroht.

Anlässlich der „Batnight“ wird für Interessierte auch im Bereich um Hechingen etwas geboten, wie Hans-Martin Weisshap, Vorstand der Hechinger NABU-Gruppe, unserer Redaktion mitteilt. Er empfiehlt die Veranstaltung in Haigerloch am Samstag, 30. August, ab 20 Uhr am Parkplatz der Ölmühle. Sein Kollege Jörg-Andreas Reihle hält dort einen Vortrag. Hinterher wird der Ausflug von Großen Mausohren – einer Fledermausart – aus der nahen Unterstadtkirche St. Nikolaus beobachtet. Dort befinde sich wahrscheinlich die größte Kolonie dieser Art in Süddeutschland. Zusammen mit den flüggen Jungtieren fliegen dort in manchen Jahren bis zu 2000 Tiere aus, berichtet Weisshap weiter.

Er selbst ist ein Experte auf dem Gebiet, engagiert sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg und berät die Bevölkerung im Auftrag des Landratsamts als „Fledermausberater“ beziehungsweise -sachverständiger in verschiedenen Konfliktsituationen oder einfach in Fragen zu dieser Tiergruppe.

NABU-Gruppe startet neue Fledermausprojekte

Über die Tätigkeiten der Hechinger NABU-Gruppe hinsichtlich der fliegenden Säugetiere, weiß Weisshap zu berichten. „In Hechingen kümmern wir uns ebenfalls um Fledermäuse und haben schon einige Projekte gestartet.“ Erst in diesem Jahr seien neue Fledermausprojekte begonnen worden.

Was Fledermäuse ausmacht? Die Tiere sind laut Weisshap exzellente Insektenjäger, alle in Deutschland vorkommende Arten seien reine Insektenfresser. „Sie leisten damit nachts die ‚Arbeit‘, die tagsüber viele Vogelarten erfüllen.“ Ein Paradebeispiel sei die hier heimische Zwergfledermaus, lediglich daumengroß und 3,5 bis 7 Gramm schwer. Weibchen seien in der Zeit der späten Trächtigkeit und insbesondere in der Zeit der Jungenaufzucht dazu in der Lagen, zwischen 1000 und 1500 kleine Mücken in einer Nacht zu fressen. Kaum vorstellbar – wie Weisshap zu bedenken gibt – was eine Kolonie von Weibchen, in der gerne mal bis zu 100 Tiere leben, vertilgen.

Den Menschen freut’s – weniger Stechmücken können für schmerzhafte Stiche sorgen. Weisshap, der aktuell Kirchen im Landkreis Sigmaringen auf Fledermausvorkommen untersucht, fasst dies unter dem Begriff „Ökosystemleistungen“ zusammen.

Fledermäuse mögen nektarreiche Pflanzen

Wer seinen Garten für Fledermäuse attraktiv gestalten möchte, dem legt der NABU Baden-Württemberg eine „strukturreiche“ Gartengestaltung ans Herz. Heißt: Bevorzugt das heimische Grün mit nektarreichen, nachtblühenden Pflanzen, ohne Gift, optional mit einem Teich und alten Obstbäumen ausstatten. Schädlich seien hingegen kahle Gärten, ausgeräumte Landschaften und Insektizide.