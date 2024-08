Im August ist in vielen Ländern Europas und der Welt internationale Fledermausnacht. Auch in Haigerloch gibt es am Samstag, 31. August, eine Führung.

Umweltschützerinnen – und schützer in weltweit 38 Ländern machen dabei mit zahlreichen Aktionen auf diese einzigartigen wendigen Insektenjäger aufmerksam, deren Lebensräume immer stärker bedroht sind.

Auch der NABU-Ortsverband Haigerloch macht bei dieser Aktion mit und bietet am Samstag, 31. August, eine Abendführung mit dem NABU-Fledermaus-Experten Jörg-Andreas Reihle an. Eine Teilnahme an der rund zweistündigen Abendführung lohnt sich, denn Haigerloch ist ein wahres Zentrum für Fledermäuse. So leben unter dem Dach der Nikolauskirche in der Unterstadt über 2000 Weibchen der Gattung Große Mausohren mit ihren Jungen. Es ist die größte Fledermauskolonie dieser Gattung in ganz Baden-Württemberg.

Lesen Sie auch

Bat-Detektoren machen die Geräusche hörbar

NABU-Fledermausexperte Jörg-Andreas Reihle erzählt am Samstag viel Wissenswertes über die nachtaktiven und äußert wendigen Insektenjäger und geht besonders auf Fragen von Kinder ein. Zudem führt er die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Stellen, an denen die Flugkünste dieser nachtaktiven Säugetiere beobachtet werden können. Mit speziellen Detektoren werden die Jagd- und Orientierungslaute der kleinen Flugkünstler hörbar gemacht.

Info

Treffpunkt zu der Führung

ist um 20 Uhr auf dem Parkplatz der Ölmühle. Das Tragen schnakendichter Kleidung ist empfehlenswert. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung. Ob die Abendführung stattfindet oder nicht, erfährt man am Info-Telefon, Nummer 0172/7 16 00 30