Bastelladen in Albstadt: „Do it yourself“ – „Trends werden immer schnelllebiger“

Zu „Art und Hobby“ in Tailfingen kommen Kunden sogar aus Stuttgart. Hier gibt es nicht nur Inspiration fürs nächste Projekt, sondern eine Vielzahl an Materialien in hoher Qualität.
Es sind nur drei Buchstaben. Aber sie sind schon seit Jahren in aller Munde: DIY. Sie stehen als Abkürzung für den englischen Begriff „do it yourself“, was übersetzt so viel heißt wie: „Mach es selbst.“ Das gab es auch früher schon, damals wurde diese Bezeichnung allerdings noch nicht verwendet. Denn auch ältere Generationen haben bisweilen gebastelt. Mal mehr, mal weniger. Und wenn es nur deshalb war, weil man beim Elterntag im Kindergarten den Kampf mit dem Klebstoff aufnehmen musste, der irgendwie überall landete, nur nicht auf dem bunten Karton. Das Makramee-Fieber gab es vor rund 40 Jahren ebenfalls schon mal, als Frauen mit unterschiedlichsten Knoten wunderbare Blumenampeln herstellten. Momentan haben es die jungen Frauen wiederentdeckt.