Mit Standing Ovations und frenetischem Applaus wurden die 1000 Mitwirkenden am Sonntag bei der letzten Aufführung der Basel Tattoo verabschiedet, heißt es in einer Mitteilung.

Höhepunkte der diesjährigen Show waren das Top Secret Drum Corps, die Spitze der internationalen Blasmusik-Szene und die eindrückliche Performance der Flings and Things Highland Dancers.

Lesen Sie auch

Ein letztes Mal grüßte der Lone Piper vom Kasernenturm und sorgte noch einmal für die unbeschreibliche Gänsehaut-Atmosphäre. Die Besucher kamen in den Genuss von Darbietungen aus aller Welt und erlebten erstmals sämtliche schottischen Hits von „Amazing Grace“ bis „Scotland the Brave“ in einer Show. Zu den Publikumslieblingen gehörten die Lokalmatadoren des Top Secret Drum Corps. Mit ihrem neuen Programm zogen sie die Zuschauer in ihren Bann. Weitere Höhepunkte waren die Auftritte der Swiss Armed Forces Central Band, der US Air Force Band und der Bands of His Majesty’s Royal Marines. In perfektem Einklang aus Disziplin und Eleganz begeisterten die 50 Tänzerinnen der Flings and Things Highland Dancers die Gäste. Ihre ausdrucksstarken Choreografien wurden von der schottischen Violinistin Mhairi Marwick musikalisch begleitet.

Hoch zu Stahlross zeigte die niederländische Bicycle Showband Crescendo das Marschmusik keine Grenzen kennt – auch nicht auf dem Fahrrad. Für Staunen sorgte zudem die US Honor Guard mit ihren akrobatischen Drill-Einlagen. Exotische Klänge aus Jordanien und Katar rundeten das stimmungsvolle Basel Tattoo ab. Die Basel Tattoo Parade mit 130 000 Schaulustigen und mehr als 3000 Mitwirkenden war ebenfalls ein voller Erfolg, heißt es weiter. Der Produzent Erik Julliard zieht eine positive Bilanz: „Die Begeisterung des Publikums bei jeder Vorstellung war für die Mitwirkenden die größte Anerkennung und für mich die schönste Bestätigung, dass sich all die Arbeit und Leidenschaft gelohnt haben. Die energiegeladene Stimmung auf dem gesamten Areal machte das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis.“ Er blicke mit Vorfreude auf das Tattoo 2026, wenn das 20-jährige Bestehen gefeiert werde.

Am Nachmittag lockte der Kindertag über 1000 kleine und große Gäste in der Basel Tattoo Arena. Hautnah konnte man die Stars des Basel Tattoo erleben. Die Kinder durften Fragen stellen, Instrumente ausprobieren und sich für einmal wie ein großer Musikant fühlen.

Das Schweizer Fernsehen zeigt am Samstag, 4. Oktober, auf SRF1 ab 20.10 Uhr das Basel Tattoo in voller Länge. Das nächste Tattoo findet vom 17. bis 25. Juli 2026 statt. Der Ticketverkauf startet am Dienstag, 25. November. Dann wird auch das Programm der Jubiläumsshow bekannt gegeben.