Basler „Herzstück“: Mit dem Bahnausbau nicht warten

Die Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt sowie die Handelskammer beider Basel fordern, dass der Bund Straße und Schiene angemessenen Stellenwert beimisst.
Da die Schienen und Straßen gleichermaßen übermäßig belastet sind, droht die Region ansonsten weiterhin ein Flaschenhals zu bleiben, statt das Tor zur Schweiz zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Die Studie „Verkehr ‘45“ der ETH Zürich stuft den Bau des Rheintunnels als prioritär ein. Dem Tiefbahnhof Basel SBB und dem „Herzstück“ werden jedoch keine zeitliche Priorität eingeräumt. Die beiden Kantone und die Handelskammer beider Basel sind mit der Beurteilung der Studie nicht einverstanden. Die Region kann nicht akzeptieren, dass der Ausbau des stark überlasteten Bahnsystems keine Priorität hat, heißt es.