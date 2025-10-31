Basler Herbstmesse: Die Wiener Prater Geisterbahn ist wieder da

Das wohl älteste Fahrgeschäft der Basler Herbstmesse ist dank viel Idealismus wieder zurück am Rheinknie. Neu steht sie auf dem Petersplatz.

Höher, schneller, lauter und bunter scheint bei vielen Fahrgeschäften (nicht nur) der Herbstmesse seit Jahren der Trend im Bieterwettbewerb um die Gunst der Gäste zu sein. Dass es auch anders geht, zeigen die Freunde der Wiener Prater Geisterbahn. In unzähligen Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen es geschafft, dass die Attraktion zum Messebeginn am vergangenen Samstag nach sechsjähriger Pause und mit frischem TÜV-Siegel wieder für das Publikum öffnete. Dahinter stecken viel Idealismus, Nostalgie und jede Menge Herzblut.

Freundeskreis kauft Bahn 1952 war die Premiere der in den frühen 1930ern eröffneten Bahn in der Schweiz. 40 Jahre lang war sie fast immer dabei, oft in der Hallenmesse. Eine kurze Rückkehr feierte das österreichische Kult-Objekt nochmals zwischen 2013 und 2019, ehe gesundheitliche Gründe den Besitzer zur Aufgabe zwangen. Als nun im vergangenen Jahr auf einem Online-Portal das Fahrgeschäft zum Verkauf stand, fand sich schnell ein Freundeskreis, der mittels Crowdfunding und einer Spende der Christoph-Merian-Stiftung die Geisterbahn erwarb.

Markus Fischer zeigt die historischen und neuen Jetons. Foto: Rolf Rombach

In schwarzer Weste mit einem Geistersymbol stehen Dominik Bachmann und Markus Fischer an den Schwingtüren der Bahn. Fischer kassiert die Jetons ein und wünscht den mutigen Besuchern viel Vergnügen, ehe der dem hölzernen rot-gelb lackierten Wagen einen Schubser gibt. Nach eineinhalb Minuten kommt der Wagen auf der anderen Seite der Ringbahn wieder heraus.

Nostalgie und Begeisterung

Für Dominik Buchmann, der die grinsenden Besucher verabschiedet, ist das der Lohn, wofür er sich mit seinen Mitstreitern die vergangenen beiden Jahre kräftig ins Zeug gelegt hat. „Hier! Die Gesichtsausdrücke, das ist doch schön. Die Kinder schauen begeistert. Die Eltern schwelgen in Nostalgie“, grinst er fast mit den Kindern um die Wette. Vergessen ist der Stress des knapp zweiwöchigen Aufbaus der 15-Tonnen-Anlage, die aus 2500 Einzelteilen besteht.

Unsere Empfehlung für Sie Von Geisterbahn bis Gaumenfreude Basel feiert Herbstmesse Neben dem Häfelimarkt und weiteren Verkaufsständen gehören seit Jahrzehnten auch Spaß und Nervenkitzel zur Basler Herbstmesse.

Viele Talente am Werk

Nun müssen nur noch die 90 Helfer zu ihren Schichten da sein. Vom 14-jährigen Schüler bis hin zum Pensionär reicht die Bandbreite der Ehrenamtlichen. Was hilfreich war bei der Instandsetzung: Die Vereinsmitglieder kommen beruflich aus unzähligen Fachrichtungen. Der Grafiker erstellte neue Geister-Fahrchips, der Dachdecker brachte Kollegen mit und sorgte dafür, dass trotz des stürmischen Wetters während des Aufbaus die fast 100 Jahre alte Geisterbahn stabil dasteht und möglichst originalgetreu bleibt. In Handarbeit sind Ersatzteile erstellt worden, zum Beispiel die Elektro-Kontakte unter den acht Wagen, die es so nicht mehr gibt.

Gruseln soll man sich in der Bahn – es soll aber kein Horror sein, betonen die Verantwortlichen. Foto: Rolf Rombach

Ist es ein echter Schädel?

Selbst beim häufig bewölkten Himmel in dieser Woche standen die Menschen Schlange vor der Bahn. Ein ehemaliger Schausteller sitzt an der Kasse – viele Messebesucher erkennen ihn und nutzen die Gelegenheit zum Plausch. Um auch Familien diesen Trip in die Vergangenheit zu ermöglichen, kostet ein Jeton weiterhin vier Franken erzählt Markus Fischer. Man hört die Schreie der Fahrgäste, die Mikrofone im Innern über Lautsprecher vor die Fassade bringen. Dazu kommen noch weitere Effekte. Ein kurioses Gruselelement, über das die neuen Besitzer berichten: Einer der Totenköpfe soll angeblich echt sein – der letzte Wille der Mutter eines Vorbesitzers.

Der Verein will die Bahn langfristig auf der Herbstmesse etablieren. Daher freuen sich Bachmann und Fischer, dass sich schon am ersten Wochenende 30 neue Mitglieder angemeldet haben. Nun müssen nur noch die knapp 50 000 Franken Betriebskosten für die beiden Wochen wieder eingespielt werden, damit die Grundlage für 2026 gelegt ist.

www.wiener-prater-geisterbahn.ch