Basler Herbstmesse: Die Wiener Prater Geisterbahn ist wieder da

Das wohl älteste Fahrgeschäft der Basler Herbstmesse ist dank viel Idealismus wieder zurück am Rheinknie. Neu steht sie auf dem Petersplatz.
Höher, schneller, lauter und bunter scheint bei vielen Fahrgeschäften (nicht nur) der Herbstmesse seit Jahren der Trend im Bieterwettbewerb um die Gunst der Gäste zu sein. Dass es auch anders geht, zeigen die Freunde der Wiener Prater Geisterbahn. In unzähligen Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen es geschafft, dass die Attraktion zum Messebeginn am vergangenen Samstag nach sechsjähriger Pause und mit frischem TÜV-Siegel wieder für das Publikum öffnete. Dahinter stecken viel Idealismus, Nostalgie und jede Menge Herzblut.