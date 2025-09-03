Basler Freibad Eglisee: Baum stürzt einfach um

1 Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Foto: Ein Baum ist am Sonntagnachmittag im Basler Freibad Eglisee am Rand der Liegewiese umgestürzt.







Ein Baum ist am Sonntagnachmittag im Basler Freibad Eglisee am Rand der Liegewiese umgestürzt. Es hätten Personen zu Schaden kommen können, was glücklicherweise nicht passierte, wie Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei, am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Die mittelgroße Stieleiche fiel während des Badi-Betriebs gegen 14.45 Uhr um, obschon zu dieser Zeit in Basel kein Sturm wütete. Ursache müsse ein „versteckter Schaden“ durch eine frühere Krafteinwirkung auf die Krone gewesen sein, vielleicht eine heftige Böe, was zu einer Entwurzelung geführt habe, schrieb Trueb weiter. Aufgrund einer Schwachstelle am Stammfuss stand der Baum unter Beobachtung. Die letzte Kontrolle fand Mitte Mai statt. Allerdings ist der Baumstamm nicht bei dieser Schadstelle gebrochen, sondern entwurzelt worden, wie der oberste Basler Stadtgärtner erklärte.