Basler Fasnacht: SWEG-Sonderbusse fahren zum Basler Morgestraich

Fahrscheine können nur beim Busfahrer gekauft werden. Änderungen gibt es bei der Linie 55 (Kandern – Basel).
Die SWEG setzt am Montag, 23., Sonderbusse für die Fahrt zum Basler Morgestraich ein. Die Busse starten in Kandern (1.55 Uhr), Welmlingen (2 Uhr) und Ötlingen (2.55 Uhr). Für die Fahrten gelten nur die im Bus gelösten Tickets. Das Deutschland-Ticket oder Verbundfahrscheine wie Monats-, Punkte- oder Tageskarten haben keine Gültigkeit. Platzreservierungen können leider nicht entgegengenommen werden. Die Rückfahrten erfolgen mit den fahrplanmäßigen Bussen und Zügen. Die detaillierten Abfahrtszeiten: