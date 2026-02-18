Basler Fasnacht: SWEG-Sonderbusse fahren zum Basler Morgestraich

Fahrscheine können nur beim Busfahrer gekauft werden. Änderungen gibt es bei der Linie 55 (Kandern – Basel).

Die SWEG setzt am Montag, 23., Sonderbusse für die Fahrt zum Basler Morgestraich ein. Die Busse starten in Kandern (1.55 Uhr), Welmlingen (2 Uhr) und Ötlingen (2.55 Uhr). Für die Fahrten gelten nur die im Bus gelösten Tickets. Das Deutschland-Ticket oder Verbundfahrscheine wie Monats-, Punkte- oder Tageskarten haben keine Gültigkeit. Platzreservierungen können leider nicht entgegengenommen werden. Die Rückfahrten erfolgen mit den fahrplanmäßigen Bussen und Zügen. Die detaillierten Abfahrtszeiten:

Linie Welmlingen – Efringen-Kirchen – Basel Kandern Busbahnhof 1.55 Uhr, Kandern Staiggasse 1.56 Uhr, Hammerstein 1.59 Uhr, Wollbach 2.03 Uhr, Wittlingen Bahnhof 2.06 Uhr, Schallbach Dorfstraße 2.09 Uhr, Rümmingen Altes Rathaus 2.15 Uhr, Binzen Rathaus 2.19 Uhr, Binzen Johann-Peter-Hebel-Straße 2.20 Uhr, Binzen Dreispitz 2.21 Uhr, Ankunft Basel Claraplatz 2.35 Uhr

Linie Welmlingen – Efringen-Kirchen – Basel

Welmlingen 2 Uhr, Blansingen Römerstraße 2.05 Uhr, Blansingen Brunnen 2.06 Uhr, Blansingen Alemannenstraße 2.07 Uhr, Huttingen 2.13 Uhr, Wintersweiler 2.20 Uhr, Efringen-Kirchen Bahnhof 2.25 Uhr, Efringen-Kirchen Hauptstraße 2.27 Uhr, Efringen-Kirchen Rathaus 2.30 Uhr, Eimeldingen Bahnhof 2.35 Uhr, Märkt Kirche 2.38 Uhr, Haltingen Zentrum 2.45 Uhr, Haltingen Markgräflerstraße 2.46 Uhr, Haltingen Weinbergstraße 2.47 Uhr, Weil am Rhein Vitra 2.49 Uhr, Weil am Rhein Friedhof 2.51 Uhr, Weil am Rhein Läublinpark 2.53 Uhr, Weil am Rhein Berliner Platz 2.55 Uhr, Weil am Rhein Turmstraße 2.57 Uhr, Weil am Rhein Marktstraße 2.59 Uhr, Weil am Rhein Rathaus 3.01 Uhr, Weil am Rhein Grün‘99/Laguna 3.04 Uhr, Otterbach Zoll 3.06 Uhr, Ankunft Basel Claraplatz 3.17 Uhr

Linie Ötlingen – Weil am Rhein – Basel

Ötlingen Dorfstraße 2.55 Uhr, Haltingen Zentrum 3 Uhr, Weil am Rhein Läublinpark 3.05 Uhr, Weil am Rhein Berliner Platz 3.07 Uhr, Weil am Rhein Turmstraße 3.09 Uhr, Weil am Rhein Marktstraße 3.11 Uhr, Weil am Rhein Rathaus 3.15 Uhr, Weil am Rhein Grün‘99/Laguna 3.22 Uhr, Otterbach Zoll 3.23 Uhr, Ankunft Basel Claraplatz 3.30 Uhr

Die Sonderfahrpläne sind auch auf der SWEG-Website unter www.sweg.de/aktuelles einsehbar.

Änderungen auf der Buslinie 55

Die Basler Fasnacht wirkt sich auch auf die Buslinie 55 aus, die fahrplanmäßig zwischen Kandern und Basel verkehrt: Vom 23. bis 25. Februar kann – jeweils ab 12.45 Uhr – die Haltestelle Basel Claraplatz nicht angefahren werden. In diesen Zeiträumen endet und beginnt die Linie 55 in Basel am Badischen Bahnhof. Die erste Busfahrt, für die diese Regelung gilt, betrifft den Bus, der um 12.15 Uhr in Haltingen Markgräflerstraße abfährt.