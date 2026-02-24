Basler Fasnacht: So war die Basler Kinderfasnacht

Der Dienstag, der zweite Tag der Basler Fasnacht, gehört traditionellerweise den Kindern. Begleitet von ihren Eltern, Großeltern und Freunden ziehen die Binggis durch Basel.
Fasnacht feiern wie die Großen: Am Fasnachts-Zyschtig gehörte Basel ganz dem närrischen Nachwuchs. Der Kinderumzug am Nachmittag lockte Besucher aus nah und fern in die Basler Innenstadt. In der Greifengasse herrschte Druggede – ein Durchkommen war kaum mehr möglich. Gesäumt wurde der Umzug von Eltern und ihren Kindern, die dicht an dicht standen.