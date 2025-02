Basketballverein und Krankenkasse in VS: Panthers und vivida sind neue Partner

Die vivida bkk ist neuer Gesundheitspartner des Basketballvereins Black Forest Panthers in Villingen-Schwenningen. Die Zusammenarbeit ist zunächst auf anderthalb Jahre angelegt und stellt die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der vivida bkk einen engagierten und kompetenten Gesundheitspartner an unserer Seite haben. Denn uns ist besonders wichtig, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Spieler sowie der Basketballfans in der Region zu fördern“, sagt Diego Santos, Geschäftsführer der Black Forest Panthers.

Jürgen Fischer, Experte für Gesundheitsförderung bei der vivida bkk, stimmt dem zu: „Mit der Kooperation haben wir das Ziel, Basketballfans, Kinder, Jugendliche und deren Familien für eine präventive, gesunde Lebensweise zu sensibilisieren und zu motivieren. Themen wie Bewegung, ausgewogene Ernährung und Entspannung werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Diese Inhalte werden wir aktiv in die Vereinsarbeit integrieren und in Form von speziellen Aktionstagen mit vielfältigen Präventionsangeboten umsetzen.“

Lesen Sie auch

Familientag am 23. März

So wird beispielsweise am 23. März der erste vivida bkk-Familientag beim Heimspiel der Panthers in Villingen-Schwenningen gegen das Team „vamos! TSG Söflingen“ stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine weitere Aktion sei die jährliche Basketball-Grundschulwoche, die zusammen mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) in über 150 Grundschulen in ganz Deutschland organisiert wird.

„Wir sind sehr gespannt auf die gemeinsamen Gesundheitsprojekte. Das Engagement mit den Black Forest Panthers liegt uns am Herzen, weil wir nicht nur für eine nachhaltige und gesunde Gesellschaft eintreten, sondern auch gemeinsame Werte teilen, wie Gesundheit im Alltag, Familie, Teamgeist und Respekt“, ergänzt Jürgen Fischer.

Für Basketball begeistern

„Mit diesem Ansatz möchten wir noch mehr Menschen aus allen Altersgruppen für den Basketballsport begeistern und ihn in der Region weiter vorantreiben. Und dass Basketball dabei jede Menge Spaß macht, hat nicht zuletzt die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr gezeigt“, fügt Santos hinzu.

Die Panthers

Die Black Forest Panthers sind eigenen Angaben zufolge ein professioneller Basketballverein, der 2023 aus den Wiha Panthers Schwenningen hervorging. Die „neuen Panthers“ setzen auf Leidenschaft und Teamgeist und investierten in professionelle Strukturen sowie in eine nachhaltige Entwicklung des Schwarzwälder Basketballs. Mit einem starken Fokus auf die Förderung junger Talente möchte der Verein regionalen Spielern helfen, sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Durch enge Partnerschaften mit lokalen Unternehmen engagiert sich der Verein aktiv für soziale Projekte und stärkt den Zusammenhalt in der Region. Die Heimspiele in der Deutenberghalle in Schwenningen versprechen ein aufregendes Erlebnis mit packendem Basketball, spannenden Halbzeitshows und besonderen Fan-Aktionen.

Die bkk

Die vivida bkk ist eigenen Angaben zufolge eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit rund 340 000 Kundinnen und Kunden. Mehr als 800 Beschäftigte arbeiten an 16 Standorten, Sitz ist in Schwenningen, Vorstand ist Siegfried Gänsler. Mit ihrer über 190-jährigen Unternehmensgeschichte ist die vivida bkk erfahrener Gesundheitspartner in allen Lebensphasen, heißt es weiter. Die Betriebskrankenkasse lege Wert auf eine nachhaltige Gesundheitsversorgung und stelle dabei die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt. Die eigene Stiftung „Die Gesundarbeiter – Zukunftsverantwortung Gesundheit“ unterstütze deshalb Präventionsprojekte, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.