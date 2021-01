Basketballspiel gegen Jena Bittere Niederlage für die Panthers

Großer Respekt insgesamt vor der Leistung der Panthers am Samstag. Die Verantwortlichen entschieden sich aus wirtschaftlichen und auch corona-bedingten Gründen für eine direkte Anfahrt nach Thüringen ohne Übernachtung. Dennoch waren die Schwenninger bis auf einen ersten Wackler (1:7-Rückstand) zu Beginn und der schnellen Auszeit von Coach Alen Velcic nach drei Minuten dann hellwach und zeigten einen in der Defense und auch in der Offense ausgeglichenen, guten Auftritt. Jena hatte insgesamt Probleme, sich gegen eine bewegliche und sehr gut abgestimmte Schwenninger Verteidigung durchzusetzen. Herausragend waren aus Schwenninger Sicht im ersten Viertel natürlich die vier versenkten Dreier von Nate Britt, Courtney Stockard. Felix Edwardsson und einem verbesserten Ivan Mikulic bei nur in dieser Phase fünf Versuchen.

Panthers führen nach erstem Viertel

Nach dem ersten Viertel führten die Panthers mit 24:20 verdient. Jena – um einen in der ersten Halbzeit herausragenden Marcus Tyus – verteidigte dann im zweiten Abschnitt ein wenig besser, hatte aber weiterhin Probleme in der Offense gute Passentscheidungen vor dem Schwenninger Korb zu treffen und für durchgreifende Effektivität zu sorgen.

Die Führung ging zwar im zweiten Viertel zwischenzeitlich wieder an die Gastgeber, doch die bis dahin schon ansteigende Leistungskurve von Nate Britt und Co. knickte nicht ein. Zwei verwandelte Freiwürfe von Courtney Stockard sorgten für die 42:37-Halbzeitführung der Schwenninger. Zu diesem Zeitpunkt stach insbesondere die 60-prozentige Effektivität bei den Panthers in Sachen Dreierquote hervor.

Die Mannschaft von Coach Frank Menz kam aggressiv aus der Kabine zurück aufs Feld. Es entwickelte sich im dritten Abschnitt ein offener Schlagabtausch. Die Panthers führten nach 27 Minuten weiterhin – mit 57:56. Nach einem verworfenen Dreier von Mikulic stand es vor dem Schlussabschnitt 62:62.

Verlängerung nach 40 Minuten

Schwenningen lag nach einem Distanztreffer von Stockard knapp fünf Minuten vor dem Ende mit 77:72 vorne. Es blieb sehr eng. Chris Frazier brachte einen einfachen Korbleger nicht unter – auf der anderen Seite sorgten fünf Punkte in Folge des nun aufdrehenden Kasey Hill für den 83:83-Ausgleich. Nach 40 Minuten ging es beim Stand von 86:86 in die Verlängerung.

In dieser blieb es sehr spannend. Knapp zwei Minuten vor dem Ende führten die Neckarstädter mit 91:90, erlebten dann aber entscheidende, bittere Momente. 33 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung verwarf Nate Britt einen möglichen Zweier. Marcus Tyus brachte Science City mit 92:91 wieder in Front und erhöhte wenig später auf 95:91. Nate Britt passte dann zu ungenau auf Edwardsson, was einen Turnover zur Folge hatte. Dennoch verkürzte Chris Frazier 29 Sekunden vor dem Ende auf 93:95. Mit dem Schlusszeichen verfehlte der Dreier des überragenden Stockard sein Ziel – die Panthers waren geschlagen.