Basketball Wiha Panthers verpassen in Münster den Finaleinzug

Mitentscheidend dafür war, dass die Schwenninger in dem Hexenkessel in Münster von 50 zuerkannten Freiwürfen nur 34 verwandelten und zu viele Turnovers (16) kassierten. Dennoch war am Ende für die Neckarstädter noch die Chance da, in die Verlängerung zu gehen. Die Münsteraner zeigten über die 40 Minuten eine recht stabile Leistung, hatten aus ihren Fehlern aus der hohen Niederlage vor einer Woche in Schwenningen gelernt.

Bester Scorer bei den Schwenningern war Rasheed Moore mit 28 Punkten. Auf ihm lastete aber am Samstag zu viel Verantwortung im Panthers-Spiel. Münster wird nun amMittwoch und am Samstag die Finalspiele gegen Leverkusen bestreiten. Die Enttäuschung bei den Panthers war zunächst groß.

"Diese Niederlage sitzt schon tief, weil am Ende unsere Chancen da waren, zu gewinnen. Wir hätten zum Beispiel nur besser unsere Freiwürfe verwerten müssen. Über allem steht aber eine hervorragende Saison von uns, auf die wir stolz sein können", betonte Panthers-Coach Alen Velcic. Die Schwenninger wollen auf jeden Fall in die ProA aufsteigen. Dies bekräftigte Alen Velcic in Münster.