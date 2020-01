Basketball Wiha Panthers Schwenningen verlieren gegen Seawolves Rostock

Dämpfer für die Playoff-Ambitionen

Vor einer Woche noch das große Erfolgserlebnis in der Helios-Arena – nun ein Dämpfer für die Playoff-Ambitionen des Schwenninger Teams.

Die etwas mehr als 2500 Zuschauer sahen unmittelbar nach dem Tip-Off zunächst eine zerfahrene Partie, in der Panthers-Center Marko Bacak erst nach mehr als zwei Minuten für die ersten Punkte sorgte. Wie sich im Laufe des späten Sonntagnachmittages herausstellen sollte, bedeutete dieses 2:0 die einzige Gäste-Führung des gesamten Spiels.

Nach einem 8:0-Lauf der Gastgeber beendete dann Bill Borekambi die Durststrecke der Panthers. Rasheed Moore gelang der erste Dreier für seine Farben zum 11:15 aus Sicht der Panthers. Den 19:23-Rückstand nach dem ersten Viertel konnten aber auch die beiden an diesem Nachmittag gut aufgelegten Forwards – Borekambi beendete das Spiel mit 14 Punkten, Moore mit 18 – nicht verhindern.

Die Mannschaft von Coach Alen Velcic startete dann aber erfolgreich in den zweiten Durchgang und kam zunächst wieder auf einen Punkt heran (23:24), um dann vier Minuten vor der Halbzeitpause sogar den 28:28-Ausgleich zu schaffen.

Inzwischen stand auch Neuzugang Daniel Loh auf dem Parkett, der aber – wie schon im Spiel gegen Tübingen – noch keine wirklichen Akzente setzen konnte. Die Panthers verpassten es in der Folge mehrfach, selbst in Führung zu gehen und kamen auf der anderen Seite mit den vielen schnellen Pässen der Rostocker nicht zurecht. Beim Stand von 36:43 aus Schwenninger Sicht wurden die Seiten gewechselt.

Zwischendurch kuriose Szene

Auch im dritten Viertel bot sich ein ähnliches Bild. Die Seawolves wirkten zunehmend konzentriert, ließen den Ball gut laufen und konnten so immer wieder die stabile Zonenverteidigung der Schwenninger aushebeln. Diese blieben jedoch im weiteren Verlauf in Schlagdistanz und erlaubten es den Gastgebern nicht, sich vorentscheidend abzusetzen. Doch langsam aber sicher wuchs die Führung der Seawolves an – beim 61:50 war sie erstmals zweistellig.

Zwischendurch gab es eine kuriose Szene: Nach knapp fünf Minuten im dritten Viertel musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden, um eines der Korbnetze wieder zu flicken. Nach wenigen Minuten war der Schaden dann behoben. Es konnte weitergehen. Doch auch nach dieser kurzen Verschnaufpause kamen die Panthers nicht so wirklich in einen offensiven Rhythmus. Mit einem 13-Punkte-Rückstand (59:72) ging es für den Aufsteiger ins letzte Viertel.

Die Gastgeber verwalteten ihre Führung im letzten Spielabschnitt sehr clever und verteidigten gut. Ein letztes Aufbäumen der Velcic-Schützlinge, die beim 72:79 noch einmal auf sieben Punkte herankamen, kam allerdings zu spät. Mit der Schlusssirene war die 72:82-Pleite der Schwenninger besiegelt.

Für die Rostocker hingegen war es ihr erster Sieg nach drei Niederlagen.

Für die Panthers steht nun ein Doppelprogramm an. Am Freitag gastieren sie in Heidelberg – am Sonntag empfangen die Schwenninger dann Bayer Leverkusen.