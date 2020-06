Basketball Wiha Panthers nehmen Shaun Willett unter Vertrag

„Shaun ist ein Spieler, der dank seiner spektakulären Athletik, Toughness und vorbildlichen Arbeitseinstellung den Fans der wiha Panthers viel Freude machen wird“, ist sich sein ehemaliger Uni-Trainer Bart Lundy sicher. „Sein ansteckendes Lächeln und seine offene Art werden ihn schnell zu einem Fanliebling machen.“

Willett will sich in ProA beweisen

In der vergangenen Saison hat Shaun Willett in Luxemburg bewiesen, dass er auch im europäischen Basketball seine Qualitäten umsetzen kann. In seinem ersten Profijahr legte er für Arantia Larochette unglaubliche 29,8 Punkte und 13,6 Rebounds auf und krönte sich zum Topscorer der Liga. Bei den wiha Panthers möchte der athletische Forward den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und sich in der ProA beweisen.

„Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, nächste Saison für die wiha Panthers spielen zu können“, erklärt Shaun Willett nach erfolgter Vertragsunterschrift. „In den Gesprächen mit Coach Alen Velcic ist mir schnell klar geworden, dass Schwenningen ein großartiger Basketballstandort ist, an dem ich meine Stärken einbringen und mich weiterentwickeln kann. Ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Saison vor uns haben!“

Ein zweiter Rasheed Moore

Panthers-Trainer Alen Velcic freut sich über den vielversprechenden Neuzugang: „Shaun ist ein vielseitiger Forward, der mich von seinen Spielanlagen her an Rasheed Moore erinnert. Als etwas kleinerer, schneller Forward ist er genau der Spielertyp, den ich auf der Position 4 bevorzuge. Shaun war einer meiner Wunschspieler in diesem Sommer und er bringt mit seiner unglaublichen Physis und Athletik Attribute mit, die genau zu unserem Spielstil passen. Er ist ein hungriger Spieler, der sich beweisen will und bereit ist, hart zu arbeiten. Positionstechnisch ist er als Nachfolger von Jaren Lewis eingeplant.“