Basketball Wiha Panthers: Kampf um Play-Off Plätze

Eine Frage der Einstellung

Panthers-Coach Alen Velcic zeigte sich nach dem Schlusszeichen in Erfurt über die Leistung seines Team sehr enttäuscht. "Wir waren nicht bereit für einen schlagbaren Gegner. Bei uns hat es an der notwendigen Konzentration und Einstellung gefehlt, ebenso haben wir nicht die richtige Körpersprache gezeigt. Von den Jungs möchte in dieser Woche schon einmal erfahren, wie so etwas passieren kann. Im Hinspiel haben wir Erfurt mit einer schwächeren Mannschaft besiegt, nun waren wir mit einem stärken Team unterlegen." Alen Velcic nimmt kein Blatt vor den Mund: "Wir liegen gerade hinter den Erwartungen zurück und müssen es am Samstag in Rhöndorf viel besser machen." Der aufgrund einer Bronchitis in Erfurt fehlende Center Seid Hajric wird dann wieder dabei sein.

Enge Konkurrenz