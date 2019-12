Basketball Wiha Panthers entscheiden Neckarderby für sich

Die Gastgeber begannen nervös, kamen jedoch immer besser ins Spiel. Trotzdem führten die Tübinger lange Zeit. Bill Borekambi brachte kurz vor dem Ende des dritten Viertels die wiha Panthers mit 47:45 in Führung. Knapp vor Ende der Begegnung konnten die Gäste den Spielstand wieder auf 62:62 ausgleichen, doch am Ende jubelten die Schwenninger Basketballer über ihren Sieg in der Eishockeystätte.