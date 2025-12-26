Nikola Jokic überragt seit Jahren in der NBA. Am traditionellen Weihnachtsabend gelingt ihm in der besten Basketball-Liga der Welt mal wieder ein besonderes Spiel.

Denver - Nikola Jokic spielte wie im Rausch. 56 Punkte, 16 Rebounds und 15 Assists gelangen dem Basketball-Superstar beim Weihnachtsspiel seiner Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves. Als erst zweiter Profi in der Geschichte der NBA schaffte der Serbe somit ein Triple-Double mit mindestens 50 Punkten, 15 Rebounds und 15 Assists. Zuvor hatte dies James Harden vollbracht.

Rekordhalter Curry abgelöst Die NBA schrieb treffend von Zahlen "wie in einem Videospiel", bei dem Jokic und Rivale Anthony Edwards (44) zusammen für 100 Punkte selbst verantwortlich waren. Die Nuggets gewannen das packende Heimspiel nach Verlängerung mit 142:138. Jokic schaffte alleine 18 Zähler in der Verlängerung und nahm Superstar Stephen Curry (17) von den Golden State Warriors diese Bestmarke ab.

"Wir haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Jokic am ESPN-Mikrofon. Als er auf seine eigenen Fähigkeiten als Führungsspieler angesprochen wurde, antwortete der 30 Jahre alte Serbe in gewohnter Bescheidenheit ausweichend. "Es war ein verrücktes Spiel. Es ist toll, das Weihnachtsspiel mit einem Sieg zu beenden", sagte Jokic.