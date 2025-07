Basketball: Von der Deutenberghalle bis in die NBA

1 Links kämpfen Christian Okolie (Mitte) und Noa Essengue (rechts) im Oktober 2023 gleich um einen Rebound. Rechts schüttelt der 18-jährige Franzose die Hand von NBA-Commissioner Adam Silver. Foto: /Adam Hunger/AP Noa Essengue wird künftig für die Chigaco Bulls in der NBA auflaufen. Im Oktober 2023 schenkte er den Black Forest Panthers satte 33 Punkte auf.







25. Juni 2025. Noa Essengue sitzt im Barclays Center in Brooklyn und wartet darauf, dass sein Name beim diesjährigen NBA-Draft, bei dem die größten Talente von Teams der besten Basketball-Liga der Welt ausgewählt werden, ausgerufen wird. An zwölfter Stelle – also noch innerhalb der sogenannten „Lottery“ für die vielversprechendsten Spieler – ist es so weit: Die Chicago Bulls, die legendäre Franchise von Michael Jordan und Co., sichert sich die Dienste des 18-jährigen Franzosen.