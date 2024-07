Basketball: Vertrag und Versicherung: Drei NBA-Profis fehlen Deutschland

Vor 18.000 Zuschauern sollte sich der Weltmeister erstmals in voller Stärke vor den heimischen Basketball-Fans präsentieren. Doch ein Trio muss aus erstaunlichen Gründen passen.

Köln - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann sich seinen eigenen Fans zum Start der Olympia-Vorbereitung nicht wie erhofft in Bestbesetzung präsentieren. Die NBA-Profis Franz Wagner, Moritz Wagner und Daniel Theis sind gegen Olympia-Gastgeber Frankreich in Köln nicht beim Weltmeister mit dabei, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) kurz vor Spielbeginn mitteilte.

Grund ist die Vertragssituation der drei Profis, die in der NBA noch keinen neuen Kontrakt unterzeichnen konnten. Daraus entstehen Schwierigkeiten mit der Versicherung. Einen ähnlichen Fall gab es vor Olympia 2021 mit dem heutigen Kapitän Dennis Schröder, der das Turnier in Tokio folglich verpasste.

Die Wagner-Brüder haben sich nach übereinstimmenden Medienberichten bereits mit den Orlando Magic auf eine Verlängerung geeinigt, dürfen die unterschriftsreifen Papiere aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt unterzeichnen. Das Duo soll nach erfolgter Unterschrift am Montag (21.00 Uhr) beim Rückspiel in Montpellier dabei sein. Ob Theis dann bereits mitspielen kann, ist offen.

Franz Wagner wird Topverdiener

Vor allem Franz Wagner steigt mit seinem Deal zu den Topverdienern unter den deutschen Profisportlern auf. Laut ESPN und "The Athletic" soll der jüngere der beiden Wagner-Brüder über fünf Jahre bis 2030 verlängern und dafür eine Summe von mindestens 224 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro) erhalten.

Der Deal könnte dem 22-Jährigen im besten Fall bis zu 270 Millionen Dollar (etwa 249 Millionen Euro) einbringen. Wagner könnte so mit einem Vertrag mehr Geld verdienen als NBA-Legende Dirk Nowitzki in seiner 21 Jahre langen Karriere in der besten Basketball-Liga der Welt.