In der Basketball-Kreisliga fährt der TSV Calw seinen zweiten Saisonsieg ein. Eine Niederlage kassiert dagegen der KKK Haiterbach III.









Es war ein holpriger Start, doch dann kam der TSV Calw in der Basketball-Regionalliga gegen den TV Rottenburg in Schwung. Das Schlusslicht siegte deutlich mit 73:49, fuhr damit seinen zweiten Saisonsieg ein und gab die Rote Laterne an den TV Oberndorf ab.