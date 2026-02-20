Basketball: Team in Top-Form wartet auf den KKK Haiterbach

Der KKK Haiterbach tritt am Sonntag in der Regionalliga bei den Reds der TSG Heilbronn an.

TSG Heilbronn Reds – KKK Haiterbach (Sonntag, 17 Uhr). Am Sonntag geht es für den KKK Haiterbach nach Heilbronn. Die TSG-Reds sind punktgleich mit dem KK Komusina und hatten zuletzt eine ähnliche Erfolgsserie, welche beide Teams in die Verfolgergruppe der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg gebracht hat mit nun zehn Siegen auf dem Konto. Beide Teams hatten einen schwächeren Saisonstart und einen Kaderumbruch hinter sich. Das Hinspiel konnte Haiterbach knapp für sich entscheiden.

Nun ist die TSG Heilbronn aber in einer anderen Form und mit komplettem Kader. Die Reds haben viele gute Scorer. Neben Topscorer Marques Charlton gibt es noch vier weitere Akteure, die im Schnitt allesamt zweistellig punkten. Die Handschrift des jahrelangen Trainers Goran Mijic ist sichtbar.

Konstanz im Training leidet

Der KKK Haiterbach musste zwei Niederlagen einstecken, zuletzt zu Hause gegen den Spitzenreiter Stuttgart Titans. Trainer Mario Mario sagt: „Zuletzt litt etwas die Konstanz im Training. Wir hatten mit verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Dadurch fehlten uns einige Prozent. Diese benötigen wir, um in dieser Liga zu gewinnen. Wie wir sehen, kann jeder absolut jeden schlagen. Wir arbeiten hart daran und wollen versuchen die Punkte mitzunehmen.“

Der KKK Haiterbach wird nach Heilbronn von einem vollen Fan-Bus begleitet.