Basketball: Team in Top-Form wartet auf den KKK Haiterbach

Der KKK Haiterbach tritt am Sonntag in der Regionalliga bei den Reds der TSG Heilbronn an.
TSG Heilbronn Reds – KKK Haiterbach (Sonntag, 17 Uhr). Am Sonntag geht es für den KKK Haiterbach nach Heilbronn. Die TSG-Reds sind punktgleich mit dem KK Komusina und hatten zuletzt eine ähnliche Erfolgsserie, welche beide Teams in die Verfolgergruppe der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg gebracht hat mit nun zehn Siegen auf dem Konto. Beide Teams hatten einen schwächeren Saisonstart und einen Kaderumbruch hinter sich. Das Hinspiel konnte Haiterbach knapp für sich entscheiden.