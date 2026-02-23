Nach sechs Siegen in Folge mit den Cleveland Cavaliers geht Dennis Schröder erstmals mit seinem neuen Team als Verlierer vom Parkett.
Oklahoma City - Welt- und Europameister Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA seine erste Niederlage als Spieler der Cleveland Cavaliers hinnehmen müssen. Nach sechs Siegen in Folge seit seinem Wechsel verloren die Cavaliers bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 113:121. Nationalmannschaftskapitän Schröder steuerte elf Punkte, sieben Assists und vier Rebounds bei. Trotz der Niederlage bleibt Cleveland in der Eastern Conference als Tabellenvierter weiter klar auf Playoff-Kurs.