Erstmals seit 22 Jahren ist LeBron James beim All-Star-Game in der NBA nicht für die Startaufstellung nominiert. Die meisten Stimmen bekommt ein Teamkollege von den Los Angeles Lakers.
Los Angeles - Für Basketball-Star LeBron James ist eine außergewöhnliche Serie vorbei: Der Forward von den Los Angeles Lakers wurde erstmals seit 2004 nicht für die Startaufstellung beim All-Star-Spiel der NBA nominiert. Das verkündete die nordamerikanische Profiliga. Zu dem Spektakel der besten Spieler der Saison am 15. Februar könnte der 41 Jahre alte Rekord-Scorer der Liga dennoch eingeladen werden, wenn er von den Trainern als Reservist benannt wird.