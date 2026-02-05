Basketball: Schröder feiert gelungenes Cavaliers-Debüt in der NBA

Dem deutschen Nationalmannschaftskapitän gelingt bei seinem ersten Spiel mit den Cleveland Cavaliers ein Kantersieg. Schröder überzeugt. Bei einer Sache gibt es aber noch Luft nach oben.
Inglewood - Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder hat bei seinem neuen NBA-Team einen starken Einstand gegeben. Der Welt- und Europameister feierte mit den Cleveland Cavaliers ein 124:91 bei den Los Angeles Clippers. Schröder steuerte in 19 Minuten von der Bank elf Punkte, sechs Assists, drei Steals und zwei Rebounds bei.