Basketball Regionalliga: KKK Haiterbach lässt die Halle beben

Dank einer über 40 Minuten konstant starken Leistung hat der KKK Haiterbach die Gäste aus Heidelberg niedergerungen und klettert auf Rang drei.
KKK Haiterbach – USC Heidelberg II 87:78 (21:21, 45:40, 68:56). Vor dem Spiel wurde das Eigengewächs Rickardo Maric für seinen 100. Regionalligaeinsatz gekürt. „Rickardo ist ein absolutes Vorbild für die jüngere Generation. Er hat sich dies alles erkämpft und blieb immer am Ball und ist kaum wegzudenken aus dem Team“, so KKK-Coach Mario Maric voll des Lobes.