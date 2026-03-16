Basketball Regionalliga: KKK Haiterbach lässt die Halle beben

Dank einer über 40 Minuten konstant starken Leistung hat der KKK Haiterbach die Gäste aus Heidelberg niedergerungen und klettert auf Rang drei.

KKK Haiterbach – USC Heidelberg II 87:78 (21:21, 45:40, 68:56). Vor dem Spiel wurde das Eigengewächs Rickardo Maric für seinen 100. Regionalligaeinsatz gekürt. „Rickardo ist ein absolutes Vorbild für die jüngere Generation. Er hat sich dies alles erkämpft und blieb immer am Ball und ist kaum wegzudenken aus dem Team“, so KKK-Coach Mario Maric voll des Lobes.

Rickardo Maric war es vorbehalten, die ersten KKK-Punkte zu erzielen, doch zuvor stand es 0:6 für die Gäste. Dominic Vengert aus dem Bundesligakader der Heidelberger erhöhte zum 4:11.

KKK erhöht das Tempo

Der KKK intensivierte dann seine Defencearbeit und erhöhte das Tempo in den Gegenangriffen. Entschlossen kämpften die Haiterbacher um die Rebounds und konnten zum Ende des Schlussviertels das Ergebnis zum 21:21 egalisieren.

Das Tempo blieb hoch und die Duelle hart an der Grenze. Heidelberg konnte über Luis Scheck immer wieder am Brett punkten. Im zweiten Viertel waren es unglaublich starke Minuten des Haiterbacher Youngsters Ivo Maric. Seine zuletzt sehr konstanten Leistungen krönte er mit zwölf Punkten in Folge, darunter waren zwei Dreier zum 43:35.

Youngster Ivo Maric stark

Dank ihm ging Haiterbach mit einem 45:40-Vorsprung in die Pause. Haiterbach machte nach der Pause genau dort weiter. Angelos Avramidis erhöhte zum 52:42. Die kräftigen und großen Jungs hielten die unglaublich gut kämpfenden Haiterbach im Schach.

Noah Litzbach ragte nicht allein mit den vielen Rebounds heraus, er war nun auch in der Offence nur schwer aufzuhalten. Neun Punkte gingen auf sein Konto, und der Vorsprung wurde auf 68:56 ausgebaut. Wer wird den längeren Atem in dieser intensiven Partie haben?

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Heidelberg konnte sich zum 71:64 zurückkämpfen und läutete die letzten Minuten ein. Haiterbach war jedoch hochkonzentriert und geduldig und fand immer wieder den Weg zum Korb. Erneut war es Noah Litzbach, der zum fast vorentscheidenden 80:66 abschließen konnte. Herdie Lawrence ließ mit seinem Dreier zum 83:71 die Kuckuckshalle beben.

Hochklassiges Spiel

Am Ende spielte Haiterbacher die Angriffe souverän herunter, und Heidelberg hatte keine Antwort mehr – 87:78 hieß es für den KKK in einem hochklassigen Regionalligaspiel.

Das sagt Mario Maric

„Das war eine sehr konstante Leistung. Wir hatten einen großen Willen und haben im Kollektiv gut verteidigt. In der Offence haben wir konzentriert agiert und immer wieder Freiräume gefunden. Die Entwicklung in dieser Saison ist sichtbar. Mich freut es, dass sich die jungen Spieler immer wieder für die Arbeit belohnen – so wie heute Ivo“, erklärt ein zufriedener Mario Maric.

KKK Haiterbach: Noah Litzbach (24/1), Angelos Avramidis (21/3), Ivo Maric (14/2), Herdie Lawrence (12/2), Justin Milicevic (6), Aleksandar Kraljevski (4), Roko Milicevic (4), Rickardo Maric (2), Adem Dzilic, Martin Kresic, Petar Maric, Mattis Limberger.