Ohne eine Siegchance verliert KKK Haiterbach die Partie beim Spitzenteam in Gießen. Und das hat seine Gründe.

Zu viele Fehlpässe und schwaches Rebounding ließen den KKK in dieser Regionalliga-Partie früh in Rückstand geraten.

Roth Energie Giessen Pointers – KKK Haiterbach 80:53 (25:14; 40:27; 63:35). Obwohl die Devise war, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten, nutzte der Gastgeber die Vorteile bis zur Pause. Auch die Ausfälle von Ivo und Petar Maric sowie Denni Cukovic und Sascha Kesselring fielen deutlich ins Gewicht.

Es wurde härter

Nach dem Wechsel wurde es aber noch härter, und Gießen spielte sich in einen Rausch und zog Haiterbach komplett den Zahn. Ein Tag zum Vergessen in Gießen für das KKK-Team. Das Team nahm sich viel vor, konnte es aber nicht aufs Parkett übertragen.

Zu viele Fehler

„Wir haben uns heute in Halbzeit eins selbst aus dem Spiel gebracht. Wir haben viele Fehler gemacht und den Gegner eingeladen. Wir waren nicht konzentriert genug, um so einem Gegner Paroli zu bieten“, so Trainer Mario Maric.

Das Team

KKK Haiterbach: Dez Landvreugd (17/4), Malik Kudic (14/1), Aleksandar Kraljevski (8), Herdie Lawrence (6/2), Jonathan Babitsch (4), Alexander Feldberg (2), Rickardo Maric (2), Roko Milicevic.