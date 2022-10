1 Yorman Polas Bartolo: Der Kapitän geht voran. Foto: Baumann/Baumann

Wiedergutmachung war angesagt. Nach der Niederlage in der Basketball-Bundesliga unter der Woche sorgten die MHP Riesen im Pokal für eine Überraschung.















Sieh an, die Ludwigsburger! Nach der überraschenden Niederlage unter der Woche in der Basketball-Bundesliga gegen Aufsteiger Rostock haben die MHP Riesen am späten Samstagabend ein Ausrufzeichen im DBB-Pokal gesetzt – und sind erstmals seit der Einführung des neuen K.-o.-Modus’ im Jahr 2018 in die zweite Runde eingezogen. Danach sah es beim 92:86 (43:44) bei den Veolia Towers Hamburg lange Zeit nicht aus, obwohl Trainer Josh King vor der Partie angekündigt hatte: „Hamburg wird uns heute von unserer besten Seite kennenlernen.“

Nach einem starken Beginn (9:0) war die Partie lange offen, ehe die Hamburger nach der Pause das Spiel mehr und mehr an sich nahmen und zwischenzeitlich mit elf Punkten (28. Minute) führten. Entsprechend sauer war King, der in den Auszeiten mit heißer Stimme immer wieder kritisierte: „Der Gegner kommt zu einfachen Punkten.“

Der Weckruf wirkte. Jedenfalls legte seine Mannschaft vor 2287 Zuschauern ein ganz starkes letztes Viertel (31:17) hin. Mit einer intensiven Defensive und einer konzentrierten Offensive. In der glänzte zunehmend der noch nicht ganz unumstrittene ehemalige NBA-Profi Isaiah Whitehead, der es am Ende auf 21 Punkte brachte. Nicht minder eindrucksvoll aber war die Leistung von Yorman Polas Bartolo. Mit einem Double-Double: 12 Punkten und 14 Rebounds. Also lobte King den Kapitän: „Im dritten Viertel hat Yorman Polas Bartolo für uns übernommen und in Richtung Sieg geführt.“ der Deutsch-Kubaner gab sich bescheiden: „Ich muss als Kapitän ja mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte der 37-Jährige nach dem Spiel.

Nicht dem letzten im Pokal-Wettbewerb, der am 3./4. Dezember mit dem Viertelfinale fortgesetzt wird. Die Auslosung dazu wird am Montagabend vorgenommen. Da befinden sich die Riesen dann schon auf dem Weg zum nächsten Spiel: Am Mittwoch in der Champions League bei Hapoel Jerusalem.