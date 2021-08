1 Schwenningens neuer Small Forward Raiquan Clark bei einem Angriff im Training. Foto: Michael Kienzler

Nach ihrer ersten Woche Mannschaftstraining legen die wiha Panthers Schwenningen nun mit ihrer Testspielserie los. Es wird ein "Schweizer Wochenende" für die Schwenninger.

Am Samstag (16 Uhr) gastieren sie bei Union Neuchatel. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt das Team um Cheftrainer Alen Velcic den BC Boncourt in der Deutenberghalle. Diese Partie wird noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Alen Velcic möchte in beiden Spielen gegen die Erstligisten viel rotieren lassen. "Wir probieren einiges aus, wollen unsere Spieler auch einmal noch auf verschiedenen Positionen sehen. Außerdem wollen wir, dass sich die Laufwege festsetzen", so der Panthers-Coach zu den Vorgaben.

Wertvolle Erkenntnisse

In den ersten Trainingseinheiten ging es vor allem auch um die Eins-gegen-Eins-Situationen im Defense-Verhalten. "Da wollten wir Trainer noch einige Erkenntnisse herausziehen."

Der neue Schwenninger Center Till Isemann erklärt: "Es gibt die Basics und es gibt die Details, die von Trainer zu Trainer verschieden sind. Diese werden wir nun von Alen kennenlernen." Insgesamt hat sich der gebürtige Oldenburger schon hervorragend in der Doppelstadt eingelebt. "Ich habe es wirklich bisher selten erlebt, dass die interne Chemie in einer Mannschaft schon nach einigen Tagen so gut ist. Ich wohne in Villingen und habe es auch in diesem Punkt sehr gut getroffen", lacht er. Von der Region hat er schon einiges gesehen.

Auch dabei ist nun der neue Point-Guard Lamonte Bearden, dessen Anreise sich aus den USA verzögerte, weil er trotz zweimaligem Impfen am Flughafen den verlangten PCR-Test auch noch nachreichen musste.

In den Schwarzwald

Am Freitag unternahmen die Panthers einen Rad-Ausflug, um die Region kennenzulernen. Dies zählt in der Vorbereitung unter Alen Velcic schon zur Tradition.

Ein leiser Abschied

Nach vier Jahren gehört der bisherige Kapitän Kosta Karamatskos nicht mehr zum Panthers-Kader. Kurzfristig zerschlug sich eine weitere Zusammenarbeit der Panthers mit dem 35-Jährigen.

Die Verantwortlichen hatten dem Point Guard ein Angebot gemacht, das Karamatskos aber nicht akzeptierte. "Wir wünschen uns aber sehr, dass er uns als Trainer im Nachwuchsbereich erhalten bleibt", betont VelcicKaramatskos lässt seine Zukunft noch offen: "Es ist schade, dass es nun so endet, aber so ist das Geschäft. Ich bin dankbar für die vier Jahre hier."