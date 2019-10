Basketball Panthers sorgen fast für einen Coup

Die Schwenninger zeigte eine ihrer bisher besten Saisonleistung. Sie konnten in Bestbesetzung antreten. Aufgrund der Vorfälle am Mittwoch in Halle gab es vor dem Spiel als Andenken an die Opfer eine Gedenkminute.

Die Starting-Five der Panthers war besetzt mit Yasin Kolo, Marko Bacak, Rasheed Moore, Sean Lloyd und David Dennis. Dennis und Kolo sorgten für die 4:0-Führung der Gäste. Insgesamt verzeichneten die Neckarstädter einen erfolgreichen Start und führten nach viereinhalb Minuten mit 13:7. Die Mannschaft von Trainer Alen Velcic fand – mit viel Konzentration und angeführt von einem sehr aktiven David Dennis – im ersten Viertel eine gute Balance zwischen Defense und Offense.

Der 22-jährige Point-Guard hatte mit seinen aggressiven Drives zum Korb und seinem Passspiel großen Anteil am starken Start der Panthers. Auch Leon Friederici sorgte mit zwei schnellen Dreiern von der Bank für die verdiente 24:19-Führung zum Ende des ersten Viertels.