Basketball Panthers schaffen 82:79-Heimsieg gegen Schalke 04

In der Anfangsphase wirkten beide Teams noch nicht so wirklich sicher in ihren Aktionen, weshalb es einem eher hektischen Spiel kam. Schalke schaffte es aber besser als die Panthers, für einfache Punkte in die Zone zu kommen. Erst beim Spielstand von 15:14 führten die Gastgeber erstmals. Mit 18:19 ging es jedoch in die erste Viertelpause. Die beiden Teams zeigten auch im zweiten Viertel, warum sie in der Statistik der versuchten Dreipunktewürfe ganz unten in der Liga zu finden sind. Schwenningen blieb bei sechs Versuchen ohne erfolgreichen Dreier, die Schalker trafen nur zwei ihrer 15 Versuche.

In den ersten Minuten des zweiten Abschnitts lief bei den Panthers nicht viel zusammen – Schalke zog auf 27:20 davon. Bill Borekambi, der von der Bank viel Energie mitbrachte, brachte seine Farben wieder auf 26:29 heran. Dennis und Yasin Kolo sorgten mit schwierigen Würfen für die 31:29-Führung. In der Folge ließen die Schützlinge von Alen Velcic jedoch wieder etwas nach, Schalke war wieder im Spiel. Beim Spielstand von 39:39 ging es in die Kabine. Yasin Kolo beendete dann knapp zwei Minuten nach dem Seitenwechsel die Panthers-Misere von jenseits der Dreierlinie. Dennis, Borekambi und Moore per Dreier legten nach – die Panthers schafften es, sich mit 53:43 ihre bislang höchste Führung zu erspielen. 04-Star Shavar Newkirk verkürzte dann mit fünf schnellen Punkten dann aber wieder auf 52:57 aus Sicht der Schalker.