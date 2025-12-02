Basketball-Oberliga: Lörracher Serie reißt im Spitzenspiel

1 Yilmaz Hacioglu (rechts) erzielt 15 Punkte für Lörrach. Foto: Marvin_Nicklas Der CVJM Lörrach hat das Spitzenspiel in der Basketball-Oberliga in Mannheim knapp verloren.







Nach sechs Siegen in Serie hat es die Lörracher am Samstag mal wieder erwischt. Die Mannschaft von Trainer Ioannis Loukas musste sich bei der SG Mannheim II mit 94:100 geschlagen geben und rutschte durch die dritte Saison-Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab. „Trotz des Ergebnisses sind wir sehr zufrieden. Wir haben mit einem kleinen Kader ein Spitzenteam der Liga fast geschlagen“, erklärt Spieler Aleksey Novak. Lediglich mit sieben Mann waren die Lerchenstädter nach Mannheim gereist. Novak stand etwa die kompletten 40 Minuten auf dem Parkett, ein weiteres Trio kratzte daran. Über die gesamte Spieldauer stand die Begegnung auf Messers Schneide. Die Lörracher führten zur Halbzeit noch knapp mit 51:50. Bis in die Schlussminuten blieb es spannend in der Neckarstadthalle. Dann starteten die Gastgeber einen kleinen Lauf. „Von der Dreierlinie haben sie aus unserer Sicht leider überragend getroffen“, berichtet Novak. Lörrachs Topscorer sammelte am Ende 25 Punkte. Auch Philipp Roos, der sich einmal mehr für die Mannschaft trotz Verletzung vorbildlich aufopferte, kam auf 25 Zähler. „Wir blicken positiv nach vorne. Ich denke, man kann sagen, dass wir mit den Topteams der Liga auf Augenhöhe sind. In der Rückrunde kommen alle Mannschaften bis auf Leimen zu uns nach Lörrach. Da ist noch einiges möglich“, betont Novak. In der Tat: Keiner hat dem Aufsteiger diese bisherigen Erfolge in der Vorrunde zugetraut. Das macht Mut für die Rückrunde. Für den CVJM geht es am Sonntagnachmittag mit einem Heimspiel gegen den TV 46 Heidelberg weiter, bevor zum Jahresabschluss noch das Auswärtsspiel beim SSC Karlsruhe auf der Agenda steht.