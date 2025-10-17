Basketball-Oberliga: Der dritte CVJM-Heimerfolg soll her

Matthias Blum, Marius Gab, Lucas Grethler und Rückkehrer Philipp Roos können nicht mitwirken. Letzteren hat es sogar so schwer erwischt, dass er vermutlich die gesamte Hinrunde ausfallen wird. Zudem ist Murat Hacioglu, der sich zuletzt schon in Karlsruhe gequält hatte, weiterhin krank. „Da hoffen wir noch, dass er rechtzeitig fit wird“, sagt Aleksey Novak. Trotz der Ausfälle verfolgen die Lörracher natürlich nach wie vor ambitionierte Ziele. „So ein Spiel wie jetzt gegen Wieblingen müssen wir schon gewinnen, wenn wir oben mitspielen wollen.“ Die Gäste aus Heidelberg haben bislang nur eines ihrer vier Saisonspiele für sich entscheiden können. Der TSV liegt derzeit im 14er-Feld auf Rang zwölf. Die Lörracher sind mit vier Punkten übrigens Sechster. „Ich denke schon, dass ein Sieg machbar ist“, so Novak, der optimistisch auf die Begegnung blickt: „Das Training war gut. Die Niederlage in Karlsruhe hat uns wachgerüttelt. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch am Sonntag auf dem Spielfeld zeigt“, so Novak abschließend.