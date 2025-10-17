Basketball-Oberliga: Der dritte CVJM-Heimerfolg soll her

Trotz vieler Absenzen visiert der CVJM Lörrach in der Basketball-Oberliga am Wochenende den nächsten Heimsieg an.
Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber: Die Bilanz des CVJM Lörrach nach den ersten vier Saisonspielen bei der Rückkehr in die Basketball-Oberliga ist ausgeglichen. Die beiden Erfolge fuhr das Team von Trainer Ioannis Loukas vor heimischem Publikum ein. Das soll auch am Sonntag wieder gelingen, wenn die Lerchenstädter ab 17.15 Uhr in der Halle der Neumattschule auf den TSV Wieblingen II treffen. Lörrach muss allerdings, wie schon am vergangenen Wochenende, auf zahlreiche Spieler verzichten.