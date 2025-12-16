Basketball-Oberliga: CVJM verliert bei starken Grizzlies

Basketball-Oberligist CVJM Lörrach hat das letzte Spiel des Jahres auswärts verloren.
Mit einer Niederlage im Gepäck machte sich der CVJM Lörrach wieder auf den Heimweg aus Karlsruhe. Bei den Grizzlies musste sich das Team von Trainer Ioannis Loukas zum Jahresabschluss mit 66:85 geschlagen geben. „Die Karlsruher haben echt eine starke Mannschaft beisammen. Jetzt verstehen wir auch, wie sie gegen den Tabellenführer gewonnen haben“, sagt Lörrachs Aleksey Novak. Bis zum abschließenden Viertel war die Partie allerdings auf Augenhöhe.