Basketball-Oberliga: CVJM verliert bei starken Grizzlies

Mit einer Niederlage im Gepäck machte sich der CVJM Lörrach wieder auf den Heimweg aus Karlsruhe. Bei den Grizzlies musste sich das Team von Trainer Ioannis Loukas zum Jahresabschluss mit 66:85 geschlagen geben. „Die Karlsruher haben echt eine starke Mannschaft beisammen. Jetzt verstehen wir auch, wie sie gegen den Tabellenführer gewonnen haben“, sagt Lörrachs Aleksey Novak. Bis zum abschließenden Viertel war die Partie allerdings auf Augenhöhe.

54:57 stand es da aus Sicht des CVJM. In den letzten zehn Minuten entwischte Karlsruhe den Lörrachern. Insbesondere Aufbauspieler Christoph Zeitz erwischte einen überragenden Tag. „Das war magisch. Er hat einfach drauflos geballert und alles versenkt“, so Novak. Zeitz markierte insgesamt 35 Punkte. Zudem kam Lörrach in der Offensive dieses Mal nicht so sehr zur Geltung. Das lag an der starken Arbeit des SSC. „Ihre Defense war sehr gut. Sie verfügen über viele körperliche Spieler.“ Mit 26 Zählern war einmal mehr Novak Lörrachs bester Scorer. Dahinter folgte Yilmaz Hacioglu (11).

Durch die vierte Niederlage im 13. Ligaspiel rutschte der CVJM auf den sechsten Tabellenplatz ab. Auf dieser Position gehen die Loukas-Schützlinge nun auch in die kurze Winterpause. Lörrach befindet sich mit vier Punkten Rückstand auf Primus KuSG Leimen nach wie vor in der Spitzengruppe. Für einen Aufsteiger hat sich die Hinserie mehr als sehen lassen. In der zweiten Saisonhälfte möchten Novak und Co. weiter für Furore sorgen.

Lörrach reist zum Rückrunden-Auftakt am 10. Januar nach Leimen. Dort hängen die Trauben zwar enorm hoch, für eine Überraschung sind die Lörracher aber immer mal gut. Die Lerchenstädter werden keine Pause einlegen, sondern trainieren auch zwischen den Jahren.

Punkte für Lörrach: Novak 26, Yilmaz Hacioglu 14, Kühnhardt 11, Grethler 3, Roos 2, Körte 10.