Mit einer klaren Niederlage ist Basketball-Oberligist CVJM Lörrach ins neue Jahr gestartet.
Bei Spitzenreiter KuSG Leimen musste sich der Aufsteiger mit 57:81 geschlagen geben. Lediglich im ersten Viertel hielten die Lerchenstädter die Partie offen (20:21). Anschließend zog Leimen immer weiter davon. Das Hinspiel hatte der CVJM in der heimischen Halle der Neumattschule noch für sich entschieden. „Leimen hat gut gespielt. Ich würde aber nicht sagen, dass sie zu gut für uns waren. Wir arbeiten stark an unserer Identität. Wir probieren einige Dinge aus. Dieses Mal hat es einfach nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärt Trainer Ioannis Loukas.