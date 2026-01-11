Bei Spitzenreiter KuSG Leimen musste sich der Aufsteiger mit 57:81 geschlagen geben. Lediglich im ersten Viertel hielten die Lerchenstädter die Partie offen (20:21). Anschließend zog Leimen immer weiter davon. Das Hinspiel hatte der CVJM in der heimischen Halle der Neumattschule noch für sich entschieden. „Leimen hat gut gespielt. Ich würde aber nicht sagen, dass sie zu gut für uns waren. Wir arbeiten stark an unserer Identität. Wir probieren einige Dinge aus. Dieses Mal hat es einfach nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben“, erklärt Trainer Ioannis Loukas.

Stephan Kühnhardt war mit 14 Punkten der erfolgreichste Lörracher Werfer. Dahinter folgte Aleksey Novak (elf). Beide standen mehr als 35 Minuten auf dem Parkett.

Spät in der Nacht auf Sonntag kehrte der CVJM zurück aus Leimen. Knapp 250 Kilometer trennen beide Orte immerhin. Der Blick richtet sich nun wieder nach vorne. Am kommenden Wochenende steht das eminent wichtige Duell gegen Mitaufsteiger Herdern auf dem Programm. Sechs Zähler fehlen den Lörrachern aktuell auf die Spitze.

Doch nach wie vor besteht Hoffnung. „Ob wir auf diese Plätze noch eine Chance haben, das entscheiden jetzt die Heimspiele gegen den Zweiten, Dritten, Vierten und Fünften der Tabelle. Ich möchte nichts ausschließen, aber die Jungs müssen Änderungen und Kritik zulassen, um das Beste aus dem Team rausholen zu können“, macht Loukas deutlich. fas

Punkte für Lörrach: Blum, Kühnhardt 14, Grethler 9, Deforth 1, Yilmaz Hacioglu 6, Körte 4, Rügert 4, Novak 11.