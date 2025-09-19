Basketball-Oberliga: CVJM Lörrach bereit für Oberliga-Auftakt

Für den CVJM Lörrach beginnt am Wochenende der Spielbetrieb in der Oberliga. Am Sonntag, 17.30 Uhr, empfängt der Aufsteiger Leimen. Ein Duo steht nicht zur Verfügung.
Die Lörracher sind heiß auf den Saisonstart. „Wir sollten bereit sein, aber das weiß man letztlich erst, wenn es dann auch losgeht. Wir haben einen neuen Kader, sind in einer neuen Liga. Wir haben Bock und werden alles reinhauen“, betont Aleksey Novak. In der vergangenen Spielzeit führte Novak den CVJM als Spielertrainer zurück in die Oberliga.