Basketball-Oberliga: CVJM Lörrach bereit für Oberliga-Auftakt

Die Lörracher sind heiß auf den Saisonstart. „Wir sollten bereit sein, aber das weiß man letztlich erst, wenn es dann auch losgeht. Wir haben einen neuen Kader, sind in einer neuen Liga. Wir haben Bock und werden alles reinhauen“, betont Aleksey Novak. In der vergangenen Spielzeit führte Novak den CVJM als Spielertrainer zurück in die Oberliga.

Heuer legt er den Fokus wieder mehr auf das Spielen. Neu-Trainer Ioannis Loukas wird er allerdings assistieren und unterstützen. Neben Loukas, der vom TV Weil gekommen ist, trägt jetzt auch ein Quintett das CVJM-Trikot, das zuletzt noch für den TVW aktiv war. Namentlich sind das David West, Murat Hacioglu, Trieu Nguyen, Lucas Grethler und Baran Demir. Auch Philipp Roos ist neu dabei. Der Power Forward wird zum Saisoneinstieg jedoch genau wie West nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten können die Lerchenstädter im Duell mit KuSG Leimen aber auf alle Mann zurückgreifen.

„Leimen kommt als Absteiger aus der Regionalliga zu uns. Ich gehe daher auch davon aus, dass es eines der stärksten Mannschaften der Liga ist“, informiert Novak. „Ein ehemaliges Team aus der Regionalliga wird vermutlich ein schnelles und konstantes Spieltempo haben. Auch körperlich wird es sicherlich zur Sache gehen.“

Verstecken werde sich der CVJM als Aufsteiger aber nicht. „Wir sind fit und auf allen Positionen gut besetzt. Wenn wir das in die Liga transportieren können, sind wir für alle Teams gefährlich“, sagt Novak, der gerne um die vorderen Plätze mitspielen würde. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist der Lörracher Kader nun um einiges breiter aufgestellt. Ausfälle wie von Roos und West können auch mal verkraftet werden. Abgänge hat der CVJM im Sommer keine zu verzeichnen gehabt. Was in dieser Oberliga-Spielzeit möglich sein kann, ließen die Lörracher auch schon phasenweise in der Vorbereitung aufblitzen. Gegen ein Freiburger Team aus der 2. Regionalliga mussten sich die Loukas-Schützlinge nur knapp geschlagen geben. Im Duell mit Oberliga-Absteiger TV Bad Säckingen behielt Lörrach souverän die Oberhand.

Man darf also gespannt sein, wie sich Lörrach im ersten Pflichtspiel vor heimischer Kulisse auf dem Parkett präsentieren wird. Ein Auftakterfolg gegen Leimen wäre gleich einmal ein erstes Statement.