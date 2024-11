Basketball: NBA: Wagner-Brüder und Orlando weiter im Höhenflug

1 Weiterhin in Topform: Franz Wagner (r) und die Orlando Magic. Foto: Nell Redmond/AP/dpa

Angeführt von Franz Wagner untermauern die Orlando Magic den dritten Platz der Eastern Conference. In Charlotte feiert das Team aus Florida den neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen.









Orlando - Franz und Moritz Wagner sind mit den Orlando Magic in der NBA weiter in Topform. Das Team um die deutschen Basketball-Weltmeister gewann 95:84 bei den Charlotte Hornets und feierte den neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen. In der Eastern Conference bleiben die Magic weiter auf dem dritten Rang.