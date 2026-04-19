Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder starten erfolgreich in die NBA-Playoffs. Der Deutsche fällt dabei aber kaum auf.
Cleveland - Welt- und Europameister Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers erfolgreich in die Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Der Hauptrundenvierte der Eastern Conference gewann das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Toronto Raptors mit 126:113. Am Montagabend (Ortszeit) steigt das zweite Spiel, erneut haben die Cavaliers Heimrecht.