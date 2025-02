Basketball: NBA: Riesiger Schröder baut Siegesserie mit Detroit aus

2 Dennis Schröder machte wieder ein starkes Spiel für Detroit. Foto: Erik Rank/AP/dpa

Basketball-Star Dennis Schröder eilt mit den Pistons weiter von Erfolg zu Erfolg. Dabei trumpft der Weltmeister im Schlussviertel groß auf. Auch die anderen deutschen NBA-Profis dürfen feiern.









Atlanta - Deutschlands Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seine Detroit Pistons in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Folge geführt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trug zum 148:143 bei den Atlanta Hawks 16 Punkte und sieben Assists bei. Mit fünf Zählern in der Schlussminute brachte Schröder die Pistons endgültig auf die Siegerstraße.