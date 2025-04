Boston - Franz Wagner hat mit den Orlando Magic auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Boston Celtics verloren. Beim 100:109 gegen den Titelverteidiger verlor Orlando nach der Halbzeit den Anschluss und konnte sich davon nicht mehr erholen.

"Wir hatten im dritten Viertel etwas Probleme. Wir haben zu viele Rebounds nicht bekommen, wir dürfen denen nicht so viele zweite Chancen geben", sagte Wagner. "Wir bekommen den Ball nicht. Die werfen und bekommen den Rebound."

Boston ohne Tatum, aber mit schmerzresistentem Porzingis

Die Celtics mussten dabei auf ihren besten Spieler verzichten. Jayson Tatum hatte sich im ersten Spiel am Handgelenk verletzt und verpasste erstmals in seiner Karriere ein Playoff-Spiel. In seiner Abwesenheit trumpfte Jaylen Brown groß auf und verbuchte 36 Punkte und 10 Rebounds für Boston. Für die Magic war Paolo Banchero mit 32 Punkten am erfolgreichsten, Wagner kam auf 25 Zähler.

Kristaps Porzingis erzielte 20 Punkte und holte 10 Rebounds für Boston, obwohl er die Partie zwischenzeitlich verlassen musste, um eine Platzwunde am Kopf nähen zu lassen. Er berichtete später von fünf Stichen.

Warriors kassieren Ausgleich und verlieren Butler

Nach dem klaren Sieg im ersten Spiel kassierten die Golden State Warriors durch ein 94:109 den Ausgleich in der Serie gegen die Houston Rockets. In Texas verlor die Mannschaft um Stephen Curry nicht nur die Partie, sondern schon im ersten Viertel Jimmy Butler wegen einer Beckenprellung. Er soll am Donnerstag weiter untersucht werden, ob er am Samstag (Ortszeit) in San Francisco wieder spielen kann, war unklar.

Souverän unterwegs sind weiter die Cleveland Cavaliers, die auch das zweite Heimspiel gegen die Miami Heat gewannen. Die Gäste kamen im Schlussviertel zwar noch mal auf zwei Punkte an das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference heran, verloren am Ende aber 112:121.