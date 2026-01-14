Basketball: NBA-Meister Oklahoma besiegt Angstgegner

Shai Gilgeous-Alexander glänzt mit 34 Punkten und beendet mit den Oklahoma City Thunder die Niederlagen-Serie gegen San Antonio. Auch zwei Lakers-Profis präsentieren sich in Topform.
Oklahoma City - Basketball-Superstar Shai Gilgeous-Alexander hat den NBA-Meister Oklahoma City Thunder zu einem klaren 119:98-Sieg gegen den Angstgegner San Antonio Spurs geführt. Der 27-jährige Kanadier erzielte 34 Punkte im Top-Duell der nordamerikanischen Profiliga gegen das Team aus Texas. Spurs-Star Victor Wembanyama dagegen kam nur auf 17 Zähler.