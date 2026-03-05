Oklahoma City gewinnt erneut, doch Isaiah Hartenstein muss wegen Wadenproblemen früh vom Feld. Eine Untersuchung soll Klarheit bringen, wie schwer die Verletzung ist.
New York - Die Oklahoma City Thunder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre starke Form unterstrichen, bangen aber um den Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein. Der Meister der Vorsaison gewann sein Auswärtsspiel bei den New York Knicks mit 103:100 und feierte den vierten Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen konnte OKC sogar sieben gewinnen.