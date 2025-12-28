Die Orlando Magic mit Tristan da Silva setzen in der NBA ein Ausrufezeichen und gewinnen nach einer Aufholjagd gegen die Denver Nuggets. Auch die Sacramento Kings um Dennis Schröder siegen.
Orlando - Mit einem gut aufgelegten Basketball-Europameister Tristan da Silva in den eigenen Reihen haben die Orlando Magic in der NBA einen eindrucksvollen Comeback-Sieg gefeiert. Das Team aus Florida gewann sein Heimspiel gegen die Denver Nuggets trotz eines zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstands mit 127:126. Damit revanchierten sich die Magic auch für die Niederlage in Denver etwas mehr als eine Woche zuvor.