Die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein festigen mit einem Start-Ziel-Sieg im Topspiel der NBA ihre Tabellenführung. Die Orlando Magic kassieren dagegen eine Niederlage.
Denver - Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA stark zurückgemeldet. Der Titelverteidiger mit dem wieder fitten deutschen Center Isaiah Hartenstein feierte im Spitzenspiel bei den Denver Nuggets einen ungefährdeten 121:111-Erfolg und baute damit die Tabellenführung an der Spitze der Western Conference aus. Oklahoma hatte drei der vergangenen vier Spiele verloren.